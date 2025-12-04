La Academia de Ciencias de República Dominicana y la Comisión Ambiental de la UASD reafirmaron su denuncia del 23 de noviembre sobre el riesgo que representa la introducción de especies invasoras provenientes de Puerto Rico, propuesta anunciada por el Zoológico Nacional (Zoodom).

Las instituciones atribuyeron su reiteración a lo que califican como una campaña de desinformación por parte del director del Zoodom y sus autoridades tras el impacto público de la denuncia.

Sostuvieron que los animales cuya importación se gestiona en Puerto Rico se han convertido en “plagas que han invadido ecosistemas naturales y afectado la biodiversidad local”.

Advirtieron que el argumento del Zoodom sobre la “ausencia de veneno en las culebras” es irrelevante frente al riesgo ecológico asociado a su condición de especies invasoras.

En Puerto Rico, estas especies están siendo capturadas y retiradas por autoridades ambientales debido a su rápida proliferación, lo que implica altos costos económicos y operativos, indicaron.

Las instituciones señalaron que ejemplares mantenidos como mascotas han escapado a la vida silvestre y se han reproducido de forma desproporcionada, impactando especies nativas, fauna local, salud humana y agricultura.

Alertaron que, de llegar a escapar en territorio dominicano, el país podría enfrentar un escenario similar al registrado en Puerto Rico.

Cuestionaron la versión de que se trata de una “donación” y aseguran que, según una publicación de la agencia EFE del 23 de octubre, fue el propio director del Zoodom quien solicitó las especies.

Explicaron que las autoridades ambientales puertorriqueñas buscan reducir la población de estos animales ante el elevado número de ejemplares incautados y la incapacidad de manejarlos adecuadamente.

Describieron la situación en Puerto Rico como crítica, con amplias zonas naturales afectadas por la presencia de especies introducidas que se han convertido en plagas con consecuencias ambientales graves.

