El Parque Zoológico Nacional (Zoodom) aclaró mediante un comunicado oficial que no forma parte de la donación ninguna serpiente venenosa, debido a que estas especies no existen en Puerto Rico.

Según la página web de la Presidencia de la República, los animales solicitados son caimanes, pericos y monos, y que el proceso se encuentra sujeto a los permisos zoosanitarios y ambientales exigidos por la normativa nacional.

Comunicado del Parque Zoológico Nacional

Zoológico Nacional desmiente importación de especies venenosas al país; especies solicitadas fueron caimanes, pericos y monos

Debido a la propagación de una información sobre la importación de animales que el Parque Zoológico Nacional recibirá en donación desde el centro de rescate de especies exóticas de Puerto Rico, queremos dejar constancia de que en ningún momento se han incluido en esta donación serpientes venenosas, que no existen en la vecina isla, y que se trata de una información malintencionada que afecta su imagen de país libre de animales venenosos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las especies solicitadas fueron caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus.

Con respecto a estos últimos, queremos aclarar que no ha ocurrido en la vecina isla un solo caso de transmisión de herpes desde estos animales a los humanos, y la razón por la que fueron incautados fue porque los utilizaban para tomarse fotos en los parques con turistas.

En la actualidad estamos en el proceso de solicitar a la Dirección General de Ganadería, el permiso zoosanitario correspondiente, y el permiso de no objeción que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, condiciones indispensables para introducir cualquier especie animal a nuestro país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más