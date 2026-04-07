Pronóstico del tiempo en Santo Domingo: continuarán los aguaceros y tormentas este miércoles 8 de abril de 2026

Para este miércoles 8 de abril de 2026, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que contaremos con condiciones de cielo medio nublado a nublado sobre el Gran Santo Domingo, con chubascos locales desde las primeras horas del día.

Durante la mañana, se esperan lluvias débiles a moderadas de manera ocasional, mientras que en la tarde y noche se prevé un aumento de la inestabilidad, con aguaceros más intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento producto de la vaguada que afecta el territorio nacional.

Temperaturas y condiciones generales

Las temperaturas continuarán calurosas, con máximas entre 30 °C y 32 °C y mínimas entre 20 °C y 22 °C. La humedad seguirá elevada, generando una sensación térmica más alta, mientras que la visibilidad será variable durante los episodios de lluvias.

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Alertas meteorológicas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 3 provincias en alerta amarilla y 13 en alerta verde, incluyendo el Gran Santo Domingo, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Entre las provincias bajo estos niveles de alerta se encuentran La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Puerto Plata, Duarte, Santiago, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y Hermanas Mirabal, entre otras, por la persistencia de lluvias asociadas a una vaguada que continúa incidiendo sobre el territorio nacional.

Recomendaciones

Las autoridades exhortan a la población a:

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de utilizar balnearios en zonas bajo alerta.

Mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

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