Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, viernes 24 de abril de 2026

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema frontal que permanece casi-estacionario al norte del territorio nacional, en interacción con los vientos del este y noreste, continuará generando concentraciones nubosas con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre amplias zonas del país durante este viernes y el sábado.

¿Dónde lloverá más este viernes?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas sobre localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, la cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza. Las provincias con mayor actividad incluyen Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Hato Mayor, El Seibo, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, entre otras.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se esperan incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento a lo largo del día.

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Pronóstico por sectores

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 20 °C y 22 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

Alertas y avisos meteorológicos vigentes

El COE mantiene 02 provincias en alerta roja, aumenta 10 y el Distrito Nacional en amarilla y 09 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que, una vaguada prefrontal al noroeste del país y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste, favorecerán aumentos nubosos, dando lugar a aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En alerta roja están:

Puerto Plata, Espaillat

En alerta amarilla están:

San José de Ocoa, Monte Cristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, La Vega

En alerta verde:,

San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia, Sánchez Ramírez

Recomendación marítima

En la costa atlántica, Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca de la costa y no aventurarse mar adentro, desde la isla Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a vientos y olas anormales.