El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este sábado 1 de noviembre se prevé que la vaguada y una onda tropical continúen afectando las condiciones del tiempo sobre República Dominicana, por tanto habrá lluvias de manera dispersa durante las horas matutinas hacia provincias en la porción oriental y noreste del país.

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que en la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se incremente la nubosidad y se generen aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Las lluvias estarán presentes en las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, Elias Pina, Dajabon, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

Agregaron que al iniciar la noche, las lluvias disminuirán de manera gradual, pero sin desaparecer por completo, estándose que continúen ocurriendo aguaceros y tronadas, sobre todo en poblados próximos a las costas norte y sur del país.

Debido a las lluvias pronosticadas, mantenemos los niveles de alerta y aviso meteorológico en 9 provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como indica la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Independencia San José de Ocoa San Juan Barahona Baoruco Pedernales San Cristóbal Peravia Azua TOTAL: 4 TOTAL: 5 TOTAL:

En las costas caribeña y Atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin alejarse mar adentro, debido a viento y olas peligrosas. Exhortamos a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

Distrito Nacional: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

Resumen: MELISSA se aleja cada vez más de la República Dominicana, dejando de afectar las condiciones del tiempo a nivel nacional. Una vaguada estará generando aguaceros y tronadas en los próximos días en varias provincias. Continúan vigentes los AVISOS y ALERTAS ante posibles inundaciones.

Para el domingo, la vaguada y la onda tropical mantendrán las condiciones del tiempo favorables para que, desde las primeras horas del día, ocurran aguaceros y tronadas aisladas en poblados ubicados en poblados de la costa sur del país. Después del mediodía, estas precipitaciones continuarán extendiéndose e intensificándose sobre otras provincias, esperándose fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacía: noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza. Al iniciar la noche, se prevén una disminución notable de las precipitaciones en toda la nación, esperándose un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos generadores de aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 23/25 Puerto Plata Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Duarte Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 23/25 Constanza Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. 24/26 14/16 Peravia Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales, tronas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 23/25 San Pedro de Macorís Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 23/25 La Romana Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 21/23 La Vega Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. 30/32 23/25 San Cristóbal Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 Samaná Nubosidad dispersa. 31/33 22/24 Monte Cristi Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 Azua Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche. 31/33 20/22 San Juan Incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, moderados en ocasiones, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. 27/29 19/21 Barahona Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 28/30 21/23 La Altagracia Nubosidad dispersa. 31/33 23/25

