El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este sábado 1 de noviembre se prevé que la vaguada y una onda tropical continúen afectando las condiciones del tiempo sobre República Dominicana, por tanto habrá lluvias de manera dispersa durante las horas matutinas hacia provincias en la porción oriental y noreste del país.
Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que en la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se incremente la nubosidad y se generen aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
Las lluvias estarán presentes en las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, Elias Pina, Dajabon, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.
Agregaron que al iniciar la noche, las lluvias disminuirán de manera gradual, pero sin desaparecer por completo, estándose que continúen ocurriendo aguaceros y tronadas, sobre todo en poblados próximos a las costas norte y sur del país.
Debido a las lluvias pronosticadas, mantenemos los niveles de alerta y aviso meteorológico en 9 provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como indica la siguiente tabla:
|NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
|ALERTAS
|AVISOS
|DESCONTINUADAS
|Independencia
|San José de Ocoa
|San Juan
|Barahona
|Baoruco
|Pedernales
|San Cristóbal
|Peravia
|Azua
|TOTAL: 4
|TOTAL: 5
|TOTAL:
En las costas caribeña y Atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin alejarse mar adentro, debido a viento y olas peligrosas. Exhortamos a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.
Distrito Nacional: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y tronadas en la tarde.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.
Resumen: MELISSA se aleja cada vez más de la República Dominicana, dejando de afectar las condiciones del tiempo a nivel nacional. Una vaguada estará generando aguaceros y tronadas en los próximos días en varias provincias. Continúan vigentes los AVISOS y ALERTAS ante posibles inundaciones.
Para el domingo, la vaguada y la onda tropical mantendrán las condiciones del tiempo favorables para que, desde las primeras horas del día, ocurran aguaceros y tronadas aisladas en poblados ubicados en poblados de la costa sur del país. Después del mediodía, estas precipitaciones continuarán extendiéndose e intensificándose sobre otras provincias, esperándose fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacía: noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza. Al iniciar la noche, se prevén una disminución notable de las precipitaciones en toda la nación, esperándose un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.
Santo Domingo: nublado con aguaceros, tornadas y posibles ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|31/33
|23/25
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|23/25
|Constanza
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.
|24/26
|14/16
|Peravia
|Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales, tronas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|23/25
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|23/25
|La Romana
|Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|21/23
|La Vega
|Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|21/23
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
|30/32
|23/25
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|31/33
|21/23
|Samaná
|Nubosidad dispersa.
|31/33
|22/24
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|Azua
|Nubosidad dispersa. Chubascos aislados hasta las primeras horas de esta noche.
|31/33
|20/22
|San Juan
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, moderados en ocasiones, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.
|27/29
|19/21
|Barahona
|Incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|28/30
|21/23
|La Altagracia
|Nubosidad dispersa.
|31/33
|23/25
