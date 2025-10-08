El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este miércoles 8 de octubre durante horas matutinas, solo se esperan chubascos locales hacia poblados de la zona costera del Atlántico.

Los meteorólogos Juan C. De La Rosa y David Chacón explicaron que para la tarde se pronostica que la onda tropical, la vaguada en altura y los efectos locales produzcan incrementos de la nubosidad con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en las que se registrarán las lluvias son Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, el norte de San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago y otras provincias cercanas. Las lluvias disminuirán gradualmente al anochecer.

CONDICIONES MARÍTIMAS: en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Miches, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

En la costa caribeña, condiciones normales, excepto desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta el este/noreste de la Isla Saona, donde deben navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

Se vigila una zona de baja presión ubicada aproximadamente a 2400 kilómetros al suroeste de las Islas de Cabo Verde con un potencial de desarrollo ciclónico de alrededor de 80 % en los próximos dos días y de 90 % en 7 días. Por su posición geográfica, se da seguimiento a la evolución y desarrollo de este sistema.

A la vez, vigilamos una zona de baja presión que afecta actualmente a la península de Yucatán, prevista a emerger sobre la Bahía de Campeche durante el día de hoy. Este sistema está produciendo una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y posee un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días.

Distrito Nacional: nubes aisladas con intervalos despejados.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas con intervalos despejados. En la tarde, incrementos nubosos hacia la parte norte con chubascos y tronadas distanciadas.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con intervalos despejados. En la tarde, incrementos nubosos hacia la parte norte con chubascos y tronadas distanciadas.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas con intervalos despejados. En la tarde, incrementos nubosos hacia la parte norte con chubascos y tronadas distanciadas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: chubascos matutinos hacia el litoral del Atlántico. En la tarde, aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del sureste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza por vaguada, efectos locales y aproximación de onda tropical. Se monitorean dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. Recomendación marítima vigente.

Este jueves, la onda tropical se habrá alejado de nuestro territorio y un sistema anticiclónico contrarrestará la incidencia leve de una vaguada, reduciéndose ligeramente la humedad y predominando un cielo de poca nubosidad durante las horas matutinas. Sin embargo, en horas vespertinas, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía provocarán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre localidades de provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas distanciadas y posibles ráfagas de viento hacia la montaña. 31/33 22/24 Duarte Nubes aisladas con incrementos ocasionales, chubascos aislados y tronadas distanciadas en la tarde. 31/33 22/24 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Mayormente despejado. Hacia la montaña, algunos chubascos y tronadas distanciadas. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Romana Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 La Vega Especialmente hacia la parte sur, incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/23 21/23 Samaná Chubascos matutinos. En la tarde, nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados. 31/33 22/24 Monte Cristi Chubascos matutinos aislados. Al final de la tarde, incrementos nubosos, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Azua Hacia la parte norte, en la tarde, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Barahona Mayormente despejado. En la noche, chubascos aislados. 31/33 21/23 La Altagracia Chubascos matutinos. En la tarde, hacia la parte oeste, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25

