El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este martes 7 de octubre la vaguada en altura y el acercamiento de una onda tropical, mantendrán el ambiente muy propicio, para que desde tempranas horas y durante la mañana, se presenten chubascos con posibles tronadas, en poblados de las regiones: noreste y sureste.
En la tarde, ocurrirán aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las porciones: noreste, sureste, Cordillera Central, zona fronteriza y Valle del Cibao, informaron los meteorólogos Damaris Mercedes y Eimer Bautista.
Las temperaturas seguirán calurosas, por tal motivo, sugerimos tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:
- Se vigila una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde que posee en los próximos 2 días un potencial medio (50%) y alto (70%) en los próximos 7 días para desarrollarse como ciclón tropical. Por su posición geográfica, se da seguimiento a la evolución y desarrollo de este sistema.
Distrito Nacional: aumentos nubosos con chubascos dispersos y tronadas, especialmente en la tarde.
Santo Domingo Norte: incremento de la nubosidad cerca del mediodía con aguaceros dispersos y tronadas.
Santo Domingo Este: medio nublado con posibles chubascos y tronadas en la tarde.
Santo Domingo Oeste: ligeros incrementos nubosos con chubascos dispersos y aisladas tronadas en la tarde.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
Resumen: sigue la recomendación por oleaje peligroso en la costa Atlántica y en un sector de la costa Caribeña, para que las embarcaciones permanezcan en puerto y los bañistas consulten a las autoridades antes de realizar sus actividades recreativas…Vaguada, efectos locales y el viento del este/noreste, aumentarán los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza principalmente en la tarde hasta primeras horas de la noche. Temperaturas calurosas. Se monitorea una zona de baja presión asociada a una onda tropical con alto potencial ciclónico en 7 días.
El miércoles, el ambiente estará muy húmedo e inestable por la incidencia de la onda tropical y la vaguada. Ambas estarán generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones: noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza, disminuyendo gradualmente en la noche, principalmente en localidades del noreste y sureste.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento.
Santo Domingo: incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Nubes dispersas en la mañana. En la tarde, aumentos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
|33/35
|21/23
|Puerto Plata
|Chubascos pasajeros. En la tarde, nublado con aguaceros con tronadas. Recomendación por oleaje anormal.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Nubes dispersas con ligeros incrementos nubosos en la tarde y chubascos aislados.
|31/33
|22/24
|Constanza
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Ligeros incrementos nubosos con chubascos pasajeros.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos con chubascos dispersos y tronadas en la tarde.
|31/33
|21/23
|La Romana
|Ligeros incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos y tronadas.
|31/33
|22/24
|La Vega
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|33/35
|21/23
|Monseñor Nouel
|Aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|31/33
|21/23
|San Cristóbal
|Ligeros incrementos nubosos con chubascos pasajeros en la tarde.
|31/23
|21/23
|Samaná
|Incrementos nubosos con chubascos pasajeros y aislados en las horas matutinas.
|31/33
|22/24
|Monte Cristi
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|33/35
|23/25
|Azua
|Incrementos nubosos en la tarde con Aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento.
|31/33
|21/23
|San Juan
|Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento.
|30/32
|18/20
|Barahona
|Nubes dispersas.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Chubascos y tronadas en las horas matutinas. Recomendaciones en la costa por oleaje anormal.
|32/34
|23/25
