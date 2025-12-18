El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este jueves 18 de diciembre predominará un patrón atmosférico caracterizado por la persistencia de un sistema anticiclónico, el cual estará restringiendo el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre.

Las meteorólogas Carla Morales y Caridad Hernández explicaron que, no obstante, el viento del este/noreste y los remanentes del sistema frontal ubicado al noreste del país favorecerán la ocurrencia de chubascos aislados desde la madrugada y durante las horas matutinas sobre María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Pedernales.

En horas de la tarde, estas condiciones tenderán a disiparse, dando paso a un ambiente mayormente soleado, con nubes aisladas y bajas probabilidades de lluvias en casi todo el territorio nacional.

Distrito Nacional: ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: aumentos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: predominará un ambiente soleado y con escasas lluvias; no obstante, el arrastre del viento y una débil vaguada al noreste podrían generar chubascos aislados durante la tarde. Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa Atlántica por oleaje anormal (ver informe marino).

Para el viernes, el viento del este/noreste transportará humedad hacia nuestra área de pronóstico, en combinación con la incidencia de una débil vaguada que antecede a un sistema frontal, favorecerán incrementos nubosos ocasionales acompañados de lluvias dispersas, que podrían ser moderadas localmente, con posibles ráfagas de viento aisladas, sobre localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y zonas cercanas. Se prevé que estas lluvias sean más frecuentes durante la tarde y se extiendan hasta bien entrada la noche, tornándose posteriormente a un cielo con poca nubosidad.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas y posibles ráfagas de viento durante esta tarde.

El Gran Santo Domingo: nublados con lluvias débiles a moderadas localmente y posibles ráfagas de viento durante esta tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes dispersas con ligeros aumentos nubosos. 30/32 19/21 Puerto Plata Soleado con nubosidad aisladas. 29/31 20/22 Duarte Nubes dispersas. 30/32 20/22 Constanza Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 24/26 10/12 Peravia Nubosidad dispersas y sol. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 20/22 La Romana Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 20/22 La Vega Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 20/22 Monseñor Nouel Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 30/32 20/22 San Cristóbal Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 20/22 Samaná Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 30/32 20/22 Monte Cristi Nubes aisladas. 32/34 22/24 Azua Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 19/21 San Juan Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. 31/33 16/18 Barahona Cielo despejado y soleado. 31/33 20/22 La Altagracia Aumento nuboso ocasional con chubascos dispersos. 31/33 22/24

