El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció precipitaciones este miércoles en varias provincias, debido a los remanentes del sistema frontal que se ubica al norte del país, manteniendo un cielo nublado en varias localidades de la costa atlántica, valle del Cibao y la cordillera central.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias en Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras.

Durante el resto de la mañana y horas de la tarde, estas condiciones se moverán a otros poblados en el sureste de la nación, entre ellos Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y El Gran Santo Domingo, donde permanecerán hasta entrada la noche.

Por último, las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año (invierno) y al flujo de viento del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

