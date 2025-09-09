El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició una investigación para determinar la causa de la mortandad de peces en el Refugio de Vida Silvestre Río Soco, provincia San Pedro de Macorís.

Ante la situación, el ministro Paíno Henríquez dispuso el desplazamiento hacia el lugar de personal autorizado para tomar muestras de agua y de los peces muertos, con el propósito de estudiar las causas del hecho.

Una vez concluido el proceso de recolección de muestras, estas serán analizadas por los técnicos. Posteriormente, el ministerio presentará un informe con los resultados de la investigación y actuará conforme a las conclusiones obtenidas.

Medio Ambiente, como parte de sus procesos institucionales, atiende todas las denuncias, valorando la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales y tiene el interés de esclarecer el hecho generado en el afluente para dar respuestas claras a la población.

En la ruta de evaluación participaron Juan Bautista, director provincial de Medio Ambiente en San Pedro de Macorís, Samuel Marte y Francisco Santos de la Dirección de Calidad Ambiental, y Leonel Tirado, biólogo de Suelos y Aguas.

Además de técnicos y supervisores de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), representantes de la Armada Dominicana, y Griselda Avelino, epidemióloga y entomóloga de la Dirección Provincial de Salud Pública.

