El Ministerio de Medio Ambiente informó que para la temporada 2026 se emitirán 46 autorizaciones ambientales para la observación de ballenas jorobadas, de las cuales 43 corresponden a autorizaciones temáticas, distribuidas entre turnos regulares y rotativos, y tres autorizaciones con despacho desde Puerto Plata.

"Cuando las personas conocen y viven estas experiencias, se fortalece la conciencia sobre la protección de nuestras áreas protegidas y se promueve un modelo de desarrollo sostenible que beneficia tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales", expresó el el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

El Ministerio informó que junto al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad crearán un Comité de Gestión del Santuario de Mamíferos Marinos, instancia encargada de acompañar en la planificación, supervisión y evaluación de la temporada de observación.

Asimismo, define responsabilidades en materia de otorgamiento de autorizaciones ambientales, inspección de embarcaciones, capacitación de capitanes, monitoreo científico de la especie y presentación de informes técnicos al finalizar la temporada.

Este proyecto articula la participación de instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones ambientales y operadores autorizados, con el propósito de garantizar una observación ordenada, compatible con la protección del santuario y la seguridad de las personas.

Además, quedó abierta la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 en la bahía Samaná y el Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y de La Navidad, marcando el inicio de un período clave para la conservación de esta especie y la regulación de una de las actividades ecoturísticas más importantes del país.

Al referirse al impacto de las acciones de conservación en el santuario, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Augusto Batista, resaltó los resultados que evidencian el manejo del área marina protegida.

“Al dar inicio a la temporada de observación de ballenas jorobadas, lo hacemos con la mirada puesta en un horizonte donde la conservación de la más grande área protegida del Caribe vaya de la mano con el desarrollo sostenible de las comunidades”, señaló el viceministro.

