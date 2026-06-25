El Fondo Verde del Clima (GCF) aprobó una subvención de USD 1,4 millones a The Nature Conservancy (TNC) para desarrollar la propuesta técnica del proyecto «Cuencas Hidrográficas y Comunidades Resilientes al Clima» (CReW-RD), una iniciativa que, si obtiene financiamiento completo en 2027, se convertiría en el primer proyecto nacional del GCF dedicado exclusivamente a la República Dominicana, con foco en la cuenca del Yaque del Norte y el municipio costero de Miches.

Lo que el GCF aprobó esta semana no es el proyecto en sí, sino los recursos para construirlo. A través de su Mecanismo de Preparación de Proyectos (PPF), el fondo otorgó USD 1,4 millones que servirán para financiar los análisis técnicos, estudios de viabilidad y la arquitectura financiera necesaria para presentar una propuesta completa ante el GCF en marzo de 2027.

Si esa propuesta es aprobada, CReW-RD aspira a movilizar USD 90 millones —combinando subvenciones con capital privado bajo un esquema de financiamiento mixto— para intervenir en dos territorios que concentran vulnerabilidades hídricas, agrícolas y climáticas críticas para el país.

El anuncio llega en medio de la Primera Semana Nacional de Financiamiento Climático que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, y en un contexto en que el propio ministro Paíno Henríquez reconoció esta semana que República Dominicana necesita aproximadamente USD 23,000 millones para financiar sus metas climáticas, lo que subraya la brecha que aún existe entre la ambición y los recursos disponibles.

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Qué propone CReW-RD

Soluciones basadas en naturaleza, no en cemento

El eje conceptual del proyecto es tratar los ecosistemas —bosques de ribera, humedales, manglares, suelos agrícolas— como infraestructura climática. La apuesta no es nueva en el discurso ambiental, pero sí lo es su escala y su modelo de financiamiento en el contexto dominicano.

Clare Shakya, directora global de Clima de TNC, lo resumió en términos directos: «La naturaleza restaurada no es una alternativa a la infraestructura climática; es la infraestructura sobre la que se construyen la seguridad hídrica, la resiliencia ante desastres y los medios de vida sostenibles».

Acceso a crédito para el agro dominicano

Uno de los componentes más concretos del proyecto es la apertura de líneas de financiamiento para productores, cooperativas, agronegocios y mipymes agrícolas. El modelo combina subvenciones con capital privado para financiar modernización agrícola, infraestructura resiliente, tecnologías limpias y certificación de mercados —sectores que históricamente han tenido acceso limitado a crédito en las zonas rurales donde operará el proyecto.

Dos territorios prioritarios

La intervención se concentrará en la cuenca del Yaque del Norte, el río más largo del país y eje hídrico del Cibao, y en Miches, municipio costero de El Seibo que ya fue escenario del proyecto «El Seibo Resiliente», concluido en febrero de 2026 tras seis años de trabajo en la cuenca del río La Yeguada. CReW-RD representaría, en ese sentido, una continuidad y ampliación de la lógica de intervención ya ensayada en esa zona.

El Estado como socio, no como ejecutor

TNC actuará como entidad acreditada ante el GCF, pero el proyecto se articula con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que funge como Autoridad Nacional Designada (NDA) ante el fondo, a través del Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad.

El ministro Henríquez calificó la aprobación como «un paso estratégico» y destacó que CReW-RD está alineado con la NDC 2.0 y 3.0 del país y con el Plan Nacional de Adaptación 2015–2030.

Sin embargo, el propio contexto presupuestario plantea interrogantes: un análisis reciente reveló que dos partidas climáticas por RD$388.9 millones no registraban ejecución en 2026, lo que pone en perspectiva los desafíos de implementación que enfrentará cualquier proyecto de esta envergadura.

La hoja de ruta hacia 2027

El cronograma es claro pero exigente: los USD 1,4 millones aprobados deben producir, en menos de nueve meses, una propuesta técnica y financiera robusta que convenza al GCF de desembolsar USD 90 millones. La presentación está prevista para marzo de 2027.

De lograrlo, CReW-RD sería el primer proyecto del GCF con recursos exclusivos para República Dominicana en materia de resiliencia climática —un hito institucional que el Gobierno dominicano y TNC llevan años construyendo, y que llega en un momento en que el país busca posicionarse como referente regional en financiamiento climático innovador.

Ello, tal como lo evidencia también el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Financiamiento Verde y Azul del Ministerio de Medio Ambiente.

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