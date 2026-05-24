El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este domingo a alerta amarilla seis provincias y el Distrito Nacional, mientras mantiene otras cinco en alerta verde, ante el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) que advierte sobre condiciones de inestabilidad atmosférica para las horas de la tarde.

Según el organismo de gestión de riesgos, la combinación del calentamiento diurno y los efectos de una vaguada inducirá humedad e inestabilidad que favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Alerta amarilla (7 provincias)

Las siguientes demarcaciones se encuentran bajo alerta amarilla:

Monte Plata

Sánchez Ramírez

Santo Domingo

Distrito Nacional

Villa Altagracia

La Vega

Monseñor Nouel

Alerta verde (5 provincias)

En nivel de alerta verde se mantienen:

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Duarte (en especial el Bajo Yuna)

(en especial el Bajo Yuna) San Pedro de Macorís

San José de Ocoa

Peravia

Santiago

Recomendaciones a la población

El COE exhorta a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Navegación marítima en riesgo

El INDOMET también emitió alertas para el sector marítimo. En la costa caribeña, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa San Rafael (Barahona), las embarcaciones deben permanecer en puerto por viento y olas anormales.

En la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Las autoridades prevén un deterioro significativo del oleaje en ambas costas al final de la tarde.

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