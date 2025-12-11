El senador Julito Fulcar presentó y entregó oficialmente la Ley núm. 27-25 que declara a Peravia como "provincia ecoturística" y que, además, crea el Consejo de Desarrollo Ecoturístico y el Fondo Provincial de Desarrollo Turístico.

Fulcar destacó que esta nueva legislación "marca un hito histórico para el desarrollo sostenible de la provincia al establecer un marco legal que garantiza la conservación de los recursos naturales, promueve el turismo responsable y fortalece las oportunidades económicas y sociales para las comunidades peravianas".

Subrayó que Peravia posee un ecosistema de extraordinario valor, con paisajes únicos como el monumento natural Las Dunas, las montañas del Manaclar, Las Salinas, la Bahía de Ocoa, playas emblemáticas y un amplio patrimonio histórico y cultural.

“Esta ley reconoce formalmente lo que Peravia representa: un tesoro natural y cultural con potencial para convertirse en referente nacional e internacional del ecoturismo”, expresó.

La Ley 27-25 también establece la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia Peravia, órgano rector que coordinará, regulará y estimulará los proyectos ecoturísticos en los municipios de Baní y Nizao.

Asimismo, instituye el Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturístico, con recursos destinados a impulsar iniciativas sostenibles, apoyar a emprendedores locales y promover la participación comunitaria en la gestión de los recursos naturales.

El senador agradeció el respaldo recibido en el Congreso Nacional y aseguró que esta legislación será un instrumento clave para impulsar el crecimiento ordenado, la preservación ambiental y el bienestar de las familias de la provincia.

“Hoy damos un paso firme hacia un futuro en el que Peravia pueda desarrollarse sin comprometer sus riquezas naturales, integrando a las comunidades y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo”, afirmó.

La presentación concluyó con la entrega formal del documento legal, promulgado por el presidente Luis Abinader, y que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial.

La pieza legislativa fue recibida por Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia, y por Juan Tejeda, presidente del Clúster Turístico y Productivo de Baní, quienes valoraron el impacto positivo que esta ley tendrá sobre el clima de inversión, el turismo y el desarrollo empresarial de la provincia.

La gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, destacó a su vez la importancia de este paso para el posicionamiento de Peravia como referente de turismo sostenible en el país.

