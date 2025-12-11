La Cámara de Diputados acogió en la sesión del pleno este miércoles, en una sola votación, las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley que modifica la ley 225-20, sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.

Las observaciones que habían sido aprobadas en el Senado de la República, ahora obtuvieron el visto bueno de la Cámara de Diputados con excepción de los legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

También, los diputados refrendaron la resolución aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Benín sobre la Exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, firmado el 26 de septiembre de 2024, en Nueva York, Estados Unidos de América.

El presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Ignacio Aracena, explicó que el Acuerdo tiene por objeto fortalecer y profundizar los lazos de amistad entre ambos países, y facilitar la entrada de sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales.

“Es preciso resaltar que este Acuerdo no exime a los nacionales de los Estados de ambas Partes portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales válidos durante el periodo de su estancia en el territorio del Estado de la otra Parte, de la obligación de cumplir sus leyes y reglamentos, sin perjuicios de los privilegios e inmunidades garantizados por la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, el 18 de abril de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el 24 de abril de 1963, así como por otras normas de Derecho Internacional aplicables”, expresa el texto aprobado en uno de sus considerando.

