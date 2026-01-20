Inician siembra de arroz con prácticas sostenibles en parcelas del Bajo Yuna

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio inicio al proceso de siembra de arroz en parcelas demostrativas en la zona del Bajo Yuna, provincia Sánchez Ramírez, como parte de los programas de promoción de una producción agrícola sostenible y amigable con el medio ambiente.

La iniciativa fue puesta en marcha en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) y del Banco Mundial.

La siembra se enmarca en el Proyecto Manejo Integrado del Paisaje en las Cuencas Hidrográficas (GEF 7), el cual se implementa en zonas prioritarias de la cuenca del Yuna. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gestión integrada del paisaje, promover prácticas agrícolas sostenibles y reducir los impactos ambientales asociados al uso intensivo de aguay agroquímicos, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, además de promover la mecanización en la producción.

La iniciativa se desarrolló en una parcela de 45 tareas, propiedad del productor Roberto Rodríguez, quien explicó que decidió integrarse al proyecto al considerar que el futuro de la agricultura dominicana depende de un cambio en los métodos de producción, adoptando prácticas que protejan los recursos naturales y reduzcan el uso de agroquímicos, priorizando pesticidas y abonos orgánicos.

En tanto, el director de BioArroz, del Ministerio de Agricultura que impulsa la investigación y la adopción de prácticas sostenibles en la producción de arroz, Cristino Durán, explicó que este método productivo permite a los agricultores recibir acompañamiento de técnicos especializados, quienes orientan sobre el uso preciso de agua, fertilizantes, y necesidades de nutrición durante todo el ciclo del cultivo, contribuyendo a una reducción significativa del consumo hídrico y de los costos de producción.

En la actividad participaron además Miguel A. Mendoza, encargado de la zona agropecuaria del Ministerio de Agricultura en la provincia Sánchez Ramírez; Bartolo Rodríguez, encargado de la subzona del municipio Agelina y extensionista responsable del seguimiento de las parcelas demostrativas; así como Ángel Adames, especialista agrícola del proyecto.

Durante la jornada, los asistentes pudieron observar el proceso de trasplante mecanizado de plántulas de arroz mediante el uso de una trasplantadora con capacidad para sembrar hasta 50 tareas en una jornada de ocho horas. De realizarse de manera manual, esta labor requeriría aproximadamente 200 horas de trabajo.

Sobre el Proyecto GEF 7

El Proyecto GEF 7 es una iniciativa del Gobierno dominicano que busca fortalecer la gestión integrada del paisaje en cuencas hidrográficas prioritarias, mediante un enfoque territorial que promueve prácticas sostenibles, conservación de la biodiversidad y una gestión ambiental responsable.

En República Dominicana, el proyecto se implementa en cuenca del río Yuna, con acciones orientadas a mejorar la gobernanza ambiental, promover la producción agrícola sostenible, reducir la degradación de tierras y proteger los servicios ecosistémicos, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Presidencia, y el IDIAF, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente (GEF) a través del Banco Mundial.

