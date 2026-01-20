Para este martes 20 de enero, la República Dominicana experimentará un ambiente meteorológico con nubes aisladas, períodos mayormente soleados y posibilidad de lluvias dispersas en varias localidades, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe oficial válido desde la tarde del lunes 19 hasta la tarde del miércoles 21 de enero.

Los efectos de un sistema de alta presión mantendrán condiciones estables durante gran parte del día, aunque el viento del este y los efectos locales favorecerán desarrollos nubosos en horas de la tarde y noche, con chubascos dispersos especialmente hacia provincias del noreste, este, sureste, el valle del Cibao y la cordillera Central, incluyendo áreas como La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana, así como partes del Gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se anticipa nubosidad aislada con aumentos ocasionales, sin lluvias significativas en gran parte del día, aunque no se descartan aguaceros pasajeros al caer la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas nocturnas entre 20 °C y 22 °C y máximas diurnas entre 29 °C y 31 °C, típicas de esta época del año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Indomet además recomienda precaución a operadores de embarcaciones frágiles en ambas costas, donde el viento y el oleaje podrían presentar condiciones adversas cerca del perímetro costero.

En resumen, este martes predominará un clima mayormente tranquilo con periodos de sol, incrementos nubosos vespertinos y lluvias dispersas en zonas específicas, manteniendo temperaturas agradables en la mayor parte del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más