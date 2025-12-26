Las temperaturas agradables que han acompañado las primeras horas del día en Santo Domingo y otras localidades del país se mantendrán durante este viernes y el fin de semana, creando un ambiente térmico propio de la temporada, según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Un sistema frontal influye en las condiciones meteorológicas dominicanas desde esta mañana y mantendrá un ambiente con temperaturas agradables y pocas variaciones térmicas durante este fin de semana, informó el Indomet en su boletín oficial.

Para hoy, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo amanecen con cielos mayormente despejados en la mañana, aunque se prevé incremento de nubosidad y chubascos aislados en horas de la tarde y noche, asociados al avance del sistema frontal. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 29 °C, mientras que las mínimas quedarán entre 18 °C y 20 °C en la capital, con ambientes ligeramente más frescos en zonas montañosas y valles del interior.

Durante el sábado, se espera que los remanentes del sistema frontal continúen produciendo lluvias débiles y pasajeras, especialmente hacia la costa atlántica y áreas interiores del país, aunque las temperaturas se mantendrán estables y agradables. El ambiente diurno prevalecerá cálido con máximas cercanas al rango de 27 °C a 29 °C, y las nocturnas suaves.

Para el domingo, Indomet pronostica que el sistema anticiclónico retomará su influencia, reduciendo la humedad y favoreciendo un ambiente mayormente estable y seco, con intervalos nubosos y chubascos aislados solo en zonas costeras en horas de la mañana. Las temperaturas continuarán sin cambios significativos, con máximas entre 27 °C y 29 °C y mínimas agradables en el rango habitual para esta época del año.

Este patrón térmico refleja una persistencia de temperaturas moderadas durante el fin de semana en la mayor parte del territorio nacional, con sensación térmica acorde con la temporada, aunque con posibilidad de lluvias dispersas por la interacción de sistemas meteorológicos y características locales del relieve.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes aisladas, incrementándose durante la tarde con lluvias dispersas. 30/32 17/19 Puerto Plata Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 29/31 20/22 Duarte Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 29/31 19/21 Constanza Despejado. Incrementos nubosos durante la tarde con lluvias débiles y aisladas. 24/26 8/10 Peravia Mayormente despejado. 30/32 20/22 San Pedro de Macorís Mayormente despejado. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias débiles y aisladas. 30/32 19/21 La Romana Mayormente despejado. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias débiles y aisladas. 30/32 19/21 La Vega Despejado. Incrementos nubosos durante la tarde con lluvias débiles y aisladas. 30/32 19/21 Monseñor Nouel Despejado. Incrementos nubosos durante la tarde con lluvias débiles y aisladas. 30/32 19/21 San Cristóbal Despejado. Al final de la tarde, incrementos nubosos con lluvias débiles y aisladas. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 28/30 18/20 Monte Cristi Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. 30/32 19/21 Azua Mayormente despejado. 30/32 17/19 San Juan Mayormente despejado. 31/33 14/16 Barahona Mayormente despejado. 30/32 19/21 La Altagracia Mayormente despejado. Al final de la tarde, incrementos nubosos con lluvias débiles y aisladas. 30/32 19/21

