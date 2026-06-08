El océano enfrenta múltiples amenazas que ponen en grave peligro su salud futura y el futuro de la propia humanidad, expuso un nuevo informe de las Naciones Unidas al celebrarse, este lunes 8, el Día Mundial de los Océanos.

La Evaluación Mundial de los Océanos, un estudio de 1600 páginas con aportes de 550 expertos de 86 países, señala la urgencia de adoptar medida coordinadas para garantizar la conservación del gran espacio acuático del planeta.

Recuerda que el océano cubre más de 70 % del planeta y regula el clima, sostiene la biodiversidad y apoya economías y culturas: es la base de la vida en la Tierra y da forma a la vida diaria de todos, incluso si no viven en zonas costeras.

Destaca el estudio que los seres humanos están remodelando los ecosistemas marinos. La población mundial alcanzó los 8200 millones en 2024, con 37 % de esas personas viviendo dentro de los 100 kilómetros de la costa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inevitablemente, eso ha concentrado la actividad humana y económica en zonas costeras vulnerables, aumentando la extracción de recursos naturales, la expansión de infraestructura, la descarga de residuos y la degradación del hábitat.

Al mismo tiempo, el desarrollo mar adentro se está intensificando, con parques eólicos, infraestructura petrolera en aguas profundas y la expansión de cables y tuberías submarinas, alterando hábitats más alejados de la costa.

Hasta ahora, ha sido función del océano estabilizar el clima, al absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, así como los gases de efecto invernadero. Sin su efecto de enfriamiento, pueden esperarse fenómenos meteorológicos más extremos que amenazan los sistemas alimentarios y las cadenas de suministro.

El océano provee alimentos, pero cuando las poblaciones de peces colapsan o las cadenas de suministro se rompen debido a los impactos climáticos o a la pesca ilegal, los precios aumentan, no solo para los productos del mar, sino para muchos alimentos que dependen del comercio global y de las economías costeras.

Además, el estudio reseña cómo el océano proporciona medicamentos, beneficios para la salud mental y física, y una proporción significativa del oxígeno respirable. Y sostiene billones (millones de millones) de dólares en comercio, turismo y empleos.

Turismo costero y marino sostiene 174 millones empleos

Ahora bien, el informe registra que el cambio climático está transformando esas condiciones, y los datos relacionados con el calentamiento y el aumento del nivel del mar son dramáticos.

La tasa de aumento del nivel del mar, debido al derretimiento de los casquetes polares y a la expansión del agua impulsada por la temperatura, se ha duplicado, pasando de hasta 1,9 milímetros por año antes de 2015 a 4,3 mm/año en 2023.

Las temperaturas del Ártico están aumentando cuatro veces más rápido que el promedio global, y 16 % del aumento total de las temperaturas oceánicas desde 1955 ha ocurrido después de 2018.

Las zonas hipóxicas (o muertas), donde los niveles de oxígeno son tan bajos que la mayor parte de la vida marina no puede sobrevivir, ahora abarcan 4,5 millones de kilómetros cuadrados.

La vida marina está bajo un estrés severo, reflejado en la disminución aproximada de 80 % de los arrecifes de coral del Caribe desde la década de 1970.

El 90% de los arrecifes de coral globales puede desaparecer si el calentamiento supera los 1,5 grados centígrados por encima de los niveles de 1850-1900, un umbral que puede traspasarse en los próximos años.

Los ecosistemas costeros críticos, como los manglares y las praderas marinas, continúan reduciéndose.

En el mapa se puede observar el área donde se construyen las dos plantas a gas natural licuado en Manzanillo, en el centro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.

Las especies, desde el plancton hasta los mamíferos marinos, están desplazándose hacia los polos Norte y Sur a medida que aumentan las temperaturas, mientras que las especies no indígenas se están propagando más fácilmente bajo condiciones ambientales alteradas.

Por otra parte, la contaminación marina se está intensificando: cada año, 52 millones de toneladas de residuos plásticos ingresan al océano, contribuyendo a un estimado de 24 billones de partículas de microplásticos, que ahora se sabe afectan a más de 4000 especies marinas.

La contaminación química también está aumentando, con más de 4000 compuestos farmacéuticos y de cuidado personal detectados en aguas marinas.

Los sistemas alimentarios marinos son una fuente vital de nutrición y medios de vida, proporcionando 20 % de la proteína animal consumida por los seres humanos.

La acuicultura marina continúa expandiéndose y se ha convertido en una industria global de 90 000 millones de dólares. Además, 121 millones de personas participan en la pesca recreativa marina, contribuyendo a las economías locales y al bienestar.

Sin embargo, la estabilidad de estos sistemas está cada vez más en riesgo: 37 % de las poblaciones de peces estaban sobreexplotadas en 2021. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada extrae entre ocho y 14 millones de toneladas anualmente, generando entre 9000 y 17 000 millones de dólares en ingresos ilícitos.

En síntesis, la economía oceánica es grande -valorada en 1,5 billones de dólares por año y se proyecta que supere los tres billones de dólares para 2030- pero aún no es sostenible.

El informe expone que la cooperación internacional sobre la gobernanza oceánica está ganando impulso, pero los 57 tratados globales relacionados con la protección del océano están dando como resultado un enfoque fragmentado.

Lograr una economía oceánica sostenible requiere equidad y la inclusión prominente del conocimiento y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Sin ellas, la salud del océano, el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible y equitativo serán más difíciles de alcanzar, sostiene el documento.

En el estudio los expertos coinciden en que la próxima década es decisiva: sin una acción global rápida y coordinada, la salud del océano continuará deteriorándose, amenazando la estabilidad climática, la resiliencia de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, los medios de vida y el bienestar de miles de millones de personas. (https://ipsnoticias.net/2026/06/el-oceano-esta-bajo-creciente-estres-y-en-peligro)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más