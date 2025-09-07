La humedad dejada tras el paso de, ubicada sobre la porción oriental de Cuba, y los efectos de la vaguada en altura, provocarán desde tempranas horas de este domingo, de acuerdo con el

Después del mediodía, estas precipitaciones se observarán hacia otros poblados, esperándose aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago y Hermanas Mirabal.

Asimismo, en Espaillat, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Elías Piña, Dajabón y El Gran Santo Domingo.

En horas de la noche, estas precipitaciones disminuirán de manera gradual, permaneciendo algunos aguaceros de manera aislada sobre áreas de costas.

Con relación a las temperaturas, el Indomet advirtió de que seguirán calurosas, con una sensación térmica elevada, debido a la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Por ello, explicó, es importante que la población en general tome suficiente agua para mantenerse hidratada, usar ropas ligeras de colores claros y buscar lugares ventilados.

Se deben evitar directamente los rayos solares sin la debida protección entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m, agregó el Indomet, que insistió en que se debe tener presente a los niños, envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de un ambiente muy caluroso.