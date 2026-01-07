El COE mantiene a Puerto Plata en alerta verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles la provincia de Puerto Plata en alerta verde (mínima) por precaución ante posibles lluvias.

Le medida se mantiene por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

De acuerdo con el pronóstico para hoy del Indomet, predominará un ambiente mayormente soleado y de nubes dispersas sobre el país.

Sin embargo, en ocasiones el viento acelerado del noreste aportará nublados que, junto a los efectos orográficos, generarán chubascos moderados en poblados aislados de Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras del Cibao.

