El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó este martes que un área de baja presión ubicada en el Atlántico tropical central tiene condiciones cada vez más favorables para su desarrollo y podría convertirse en una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana, en ruta hacia el Caribe.

La actividad de lluvias y tormentas asociada con el sistema todavía es limitada. Sin embargo, el NHC pronostica que las condiciones ambientales serán más favorables durante los próximos días, por lo que aumentaría la posibilidad de que el sistema se organice.

La probabilidad de formación ciclónica es actualmente de 30 % durante las próximas 48 horas y alcanza 70 % en un plazo de siete días.

El sistema se desplaza hacia el oeste o oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

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Otra onda tropical se aproxima a las Antillas Menores

El NHC también vigila una onda tropical situada aproximadamente a 600 millas al este de las Antillas Menores.

Aunque presenta lluvias y tormentas desorganizadas, los meteorólogos no esperan que alcance una organización suficiente para convertirse en un ciclón tropical. El sistema encontrará una extensa zona de aire seco a medida que se aproxime a las islas.

La probabilidad de formación es cercana a cero tanto en las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

Un tercer sistema tiene pocas posibilidades de desarrollo

En el Atlántico subtropical central, una vaguada localizada varios cientos de millas al noreste de Bermudas también genera lluvias y tormentas.

El NHC contempla alguna posibilidad de desarrollo durante el próximo día, mientras el sistema se desplaza hacia el este a unas 20 millas por hora.

La probabilidad de formación es de apenas 10 % durante las próximas 48 horas y 10 % en los próximos siete días. El pronóstico indica que el sistema llegará posteriormente a aguas más frías, lo que pondría fin a sus posibilidades de desarrollo hacia el jueves.

Los tres sistemas forman parte del seguimiento rutinario del Centro Nacional de Huracanes para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el golfo de América.

Por ahora, el sistema que se encuentra al suroeste de Cabo Verde es el que concentra la mayor posibilidad de desarrollo. El pronóstico, sin embargo, se refiere a la probabilidad de formación de un ciclón tropical, no a una trayectoria definida ni a un impacto determinado sobre las Antillas o República Dominicana.

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