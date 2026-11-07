El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene para este sábado los niveles de alertas meteorológicas ante riesgos de inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra debido a las lluvias caídas y las que se esperan en las siguientes 24 horas.

El departamento pronostica que una vaguada de incidencia leve, el calentamiento diurno y la interacción del viento con los sistemas montañosos generen aguaceros locales de intensidad variable con posibles tronadas y ráfagas de viento.

En horas de la tarde se esperan precipitaciones en las provincias de El Seibo, La Altagracia, el norte de San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, así como en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el sur Santiago sur, el norte de Azua y las sierras del suroeste.

Las temperaturas máximas comienzan a disminuir gradualmente; sin embargo, la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde.

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Meteorología recomendó tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Dio a conocer, además, que una zona de baja presión no tropical, ubicada a cientos de kilómetros al sur/sureste de las Bermudas, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 10 % para los próximos siete días, no representa peligro para la República Dominicana.

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