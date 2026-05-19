Moradores de la comunidad de El Aguacate, en el distrito municipal La Cuaba, Pedro Brand, manifestaron su rechazo a la instalación de una planta procesadora y valorizadora de residuos sólidos en la zona, al considerar que el proyecto podría afectar afluentes de agua y representar riesgos para la salud y el medio ambiente.

Los residentes aseguran que la empresa promotora del proyecto pretende instalar un vertedero en la comunidad, una posibilidad que rechazan de manera categórica. Según explicaron, llevan más de 14 días concentrados en protesta y denunciaron que no han recibido explicaciones claras por parte de los responsables de la iniciativa.

“Estamos rotundamente en desacuerdo con esa situación. Todo el distrito municipal de La Cuaba está en total desacuerdo”, expresó Cecilio de los Santos, uno de los voceros comunitarios.

Los manifestantes señalaron que la única persona vinculada a la empresa que se ha presentado en la comunidad es un supuesto socio identificado con el apellido Montilla. Sin embargo, afirmaron que no han logrado sostener reuniones formales con los representantes del proyecto ni con las autoridades competentes.

Asimismo, denunciaron que han solicitado en varias ocasiones reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, pero aseguran que no han sido recibidos.

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1 de 3 | Moradores de El Aguacate afirman que todo el distrito municipal de La Cuaba se opone a la iniciativa impulsada por una empresa privada. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 2 de 3 | Habitantes de La Cuaba temen que la planta de residuos termine operando como un vertedero y afecte la salud de la población. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. 3 de 3 | Los manifestantes reclaman la intervención de las autoridades ambientales y exigen mayor transparencia sobre el proyecto. Foto Osmil Crooke © ACENTO Fecha: 13 de mayo, 2026, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Los comunitarios indicaron que, aunque la iniciativa ha sido presentada como una planta procesadora y clasificadora de residuos, temen que termine operando como un vertedero similar a otros existentes en el país.

En ese sentido, destacaron que El Aguacate es una comunidad caracterizada por su riqueza natural y la convivencia armónica con el entorno, por lo que consideran que el proyecto podría alterar el ecosistema local y comprometer recursos hídricos de la zona.

Los residentes reiteraron su oposición a la obra y reclamaron mayor transparencia sobre el alcance y los posibles impactos ambientales del proyecto.

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