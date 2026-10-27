COE mantiene 17 provincias en alerta amarilla y verde por lluvias: cuáles son y qué recomienda

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene, desde la noche de este lunes 26 de octubre, los niveles de alerta por inundaciones en 17 provincias del país por las lluvias ocurridas y pronosticadas.

El organismo se apoyó en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que reporta nublados sobre el territorio, con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias bajo alerta amarilla incluyen al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Puedes seguir la evolución del tiempo en la sección especial de clima de Acento.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: el COE no declaró ninguna provincia en este nivel en su último boletín.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alerta amarilla (10 provincias): Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional y Gran Santo Domingo.

Alerta verde (7 provincias): Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Monseñor Nouel y Monte Plata.

El mapa del COE muestra que las alertas amarillas forman una franja continua desde el suroeste hasta la capital. El comunicado no identifica municipios ni localidades específicas.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones del COE en su boletín:

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado para cualquier cambio.

El boletín no incluye la definición de la alerta roja, por lo que no se reproduce aquí.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

El organismo pide a la población:

Consultar los boletines y canales oficiales del COE.

Revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia.

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

Llamar al 9-1-1 ante una emergencia.

El COE también ofrece los teléfonos 809-472-0909 y 809-472-0909 y la cuenta @COERD en redes sociales.

En vivo: Pronóstico del tiempo y seguimiento

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más