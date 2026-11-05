COE emite alerta verde por lluvias en 8 provincias: cuáles son y qué recomienda

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este jueves 5 de noviembre alerta verde en ocho provincias del Norte y el Cibao por posibles inundaciones urbanas y crecidas de arroyos, ríos y cañadas, según la declaratoria con corte a las 11:00 de la mañana.

El organismo se apoya en un boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que anticipa aguaceros de moderados a fuertes de forma local, sobre todo en la tarde y las primeras horas de la noche. La población de esas demarcaciones debe seguir los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas.

Para el seguimiento del tiempo, puedes consultar la sección especial de clima de Acento.

La causa es una vaguada asociada a una zona de baja presión sobre el océano Atlántico, que favorece el aporte de humedad hacia el territorio dominicano. Según el reporte, esa humedad, sumada al calentamiento diurno y al relieve, provocaría incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: ninguna provincia, según la declaratoria.

Alerta amarilla: ninguna provincia, según la declaratoria.

Alerta verde: Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

La declaratoria solo define el nivel que está vigente.

Alerta verde: según el COE, significa mantenerse informado y preparado para cualquier cambio. Es el nivel más bajo y funciona como aviso preventivo: no implica evacuaciones ni restricciones, pero sí atención a la evolución del tiempo.

Alertas amarilla y roja: no están vigentes y el documento no las define. Antes de publicar, conviene incorporar las definiciones oficiales más recientes del COE.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

El organismo plantea cuatro indicaciones generales:

Mantenerse informado: consultar los boletines y canales oficiales del COE.

consultar los boletines y canales oficiales del COE. Preparar el plan: revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia.

revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia. Evitar riesgos: no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables. Ante una emergencia: llamar al 9-1-1. El COE también publicó la línea 809-472-0909.

Los canales para seguir actualizaciones son www.coe.gob.do y la cuenta @COERD.

Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

El mapa permite ver el avance de los aguaceros y la nubosidad sobre el país. Dado que las lluvias se concentrarían en la tarde y la noche, conviene seguir el desarrollo en las provincias del Cibao y la costa norte. El mapa complementa, pero no sustituye, los avisos del COE y del Indomet.

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