El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene una provincia en alerta roja, 13 en amarilla y 10 en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, en medio de condiciones atmosféricas inestables que seguirán generando lluvias de intensidad variable en gran parte del país.

En alerta roja se encuentra: Puerto Plata.

Las provincias en alerta amarilla son: Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata y San José de Ocoa.

Las provincias en alerta verde son: Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Juan, Bahoruco y María Trinidad Sánchez.

COE eleva alertas por lluvias: 1 provincia en alerta roja y más de 20 bajo riesgo por inundaciones

De acuerdo con el organismo, el panorama responde a una vaguada asociada a un sistema frontal que incide sobre el territorio nacional, provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas. Estas condiciones, sumadas a la saturación de los suelos tras varios días de lluvias, incrementan el riesgo en provincias del norte, noroeste, suroeste y el Gran Santo Domingo, donde se prevé mayor actividad durante la tarde y la noche.

El COE, con base en informes del Indomet y el Indrhi, advirtió que las precipitaciones continuarán extendiéndose hacia distintas localidades del Cibao, la zona fronteriza y el sur, mientras que en horas nocturnas se concentrarán con mayor intensidad en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, evitar el uso de balnearios y mantener precaución al conducir debido a la reducción de visibilidad y a las vías anegadas. Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de cuerpos de agua en las provincias bajo alerta, como medida preventiva frente al aumento del caudal y la turbiedad.

El organismo explicó que la actualización de los niveles de alerta se realiza conforme a los protocolos establecidos en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas y la humedad acumulada en los suelos, factores que elevan la probabilidad de eventos peligrosos en las zonas vulnerables.

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