El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este domingo 22 de noviembre de 2026, con corte a las 11:25 a.m., alerta verde en el Distrito Nacional y siete provincias por posibles inundaciones urbanas y crecidas de arroyos, ríos y cañadas.

El organismo se apoya en el boletín del Indomet, que atribuye el escenario a una vaguada combinada con viento del este/sureste.

Esa mezcla aumenta la humedad y la inestabilidad, y se espera que las lluvias se intensifiquen en la tarde. Para ver el panorama general, consulta la sección especial de clima.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: el boletín no incluye provincias en este nivel.

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Alerta amarilla: el boletín no incluye provincias en este nivel.

Alerta verde:

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San José de Ocoa

Monseñor Nouel

La Vega

Santiago

Hato Mayor

¿Qué significa cada nivel de alerta?

La alerta verde implica que la población debe mantenerse informada y preparada para cualquier cambio. Es el nivel más bajo de la escala, es decir, una advertencia preventiva. Eso no elimina el riesgo, porque el propio Indomet advierte de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

Mantente informado: consulta los boletines y canales oficiales del COE.

consulta los boletines y canales oficiales del COE. Prepara tu plan: revisa tus medidas de prevención y ten listo tu plan familiar de emergencia.

revisa tus medidas de prevención y ten listo tu plan familiar de emergencia. Evita riesgos: no cruces ríos, arroyos ni zonas vulnerables.

no cruces ríos, arroyos ni zonas vulnerables. Emergencias: llama al 9-1-1. El COE también ofrece el 809-472-0909.

Pronóstico del tiempo y seguimiento en vivo

Según el Indomet, las lluvias comenzarían desde las primeras horas del día en localidades de las costas atlántica y caribeña, y se harían más frecuentes e intensas durante la tarde.

El mapa de Windy permite seguir en tiempo real el avance de las precipitaciones. Sirve para ver hacia dónde se desplazan los núcleos de lluvia, pero no sustituye los boletines oficiales.

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