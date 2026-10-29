COE da por cerrado el seguimiento a la vaguada, pero mantiene tres provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso fin este jueves a su seguimiento de la vaguada con un balance de 51 comunidades incomunicadas, 2,675 personas afectadas y 535 viviendas dañadas, según su informe de situación número 5, con corte a las 11:30 de la mañana.

El organismo mantiene alerta verde, el nivel más bajo, en La Vega, Monseñor Nuel y Santiago. Aclaró que no hubo evacuados ni fallecidos, y que las personas desplazadas ya regresaron a sus hogares. Con este documento, el COE traspasa la respuesta a las instituciones "de acuerdo con su naturaleza".

Agua y daños materiales

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó 39 acueductos fuera de servicio, que afectan a 366,035 usuarios. El informe no indica en qué provincias están ni da un plazo de restablecimiento.

La mayor parte de las viviendas afectadas corresponde a un solo punto: unas 500 quedaron anegadas en Santo Domingo Norte, por la crecida en la cabecera del río Ozama. Allí quedaron parcialmente incomunicadas Coordinadores, La Cucaracha, Acapulco 1 y 2, Caliche y Majagua, sin necesidad de desplazar personas.

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Ríos desbordados

Según los datos de Defensa Civil citados en el informe, el desbordamiento del río Soco dejó parcialmente aisladas nueve comunidades de Ramón Santana, San Pedro de Macorís. En Pedernales, el río del mismo nombre incomunicó la sección Los Arroyos y, de forma parcial, el poblado Hans Pitre. En Monte Plata, el Yabacao aisló parcialmente a Mata de los Indios.

En Barahona, la saturación de los suelos provocó la caída de un árbol en Cañada de Papoy, que afectó parcialmente una vivienda.

Pronóstico

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) prevé para la tarde aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes y posibles granizadas en la Cordillera Central, el valle del Cibao, la zona fronteriza y el norte y noreste del país. Recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución en las costas Atlántica y caribeña.

Los datos del resumen ejecutivo abarcan desde el 25 de octubre a las 6:00 de la mañana hasta el 29 a la misma hora.

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