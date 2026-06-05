El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este viernes la alerta verde para siete provincias y el Distrito Nacional, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas provocadas por las condiciones atmosféricas que afectan al país.

Según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una vaguada en altura ubicada al noroeste del territorio nacional, combinada con los remanentes de una onda tropical y el calentamiento diurno, favorece la formación de nubes capaces de generar aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas.

Las zonas bajo alerta

Las provincias incluidas en la ampliación de alerta verde son:

Santiago Rodríguez

Dajabón

Puerto Plata

San Cristóbal

Santiago

Provincia Santo Domingo

Distrito Nacional

COE amplía alerta verde por lluvias en siete provincias y el Distrito Nacional

Además, el COE señaló que las condiciones climáticas también podrían impactar otras zonas del país, entre ellas San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monte Plata, Barahona, Valverde, Espaillat, La Vega y Monseñor Nouel, especialmente en el litoral costero caribeño, la cordillera Central y la zona fronteriza.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Qué significa la alerta verde

La alerta verde es el nivel de advertencia que se activa cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población. No implica una emergencia inmediata, pero sí exige atención y precaución por parte de los residentes en zonas vulnerables.

Recomendaciones para la población

Las autoridades piden a la ciudadanía extremar las precauciones, en particular a quienes viven cerca de ríos, arroyos y cañadas. Entre las medidas sugeridas:

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mantenerse informado a través de los organismos de protección civil.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 809-472-0909, al 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más