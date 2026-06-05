COE amplía alerta verde por lluvias en siete provincias y el Distrito Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este viernes la alerta verde para siete provincias y el Distrito Nacional, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas provocadas por las condiciones atmosféricas que afectan al país.
Según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una vaguada en altura ubicada al noroeste del territorio nacional, combinada con los remanentes de una onda tropical y el calentamiento diurno, favorece la formación de nubes capaces de generar aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas.
Las zonas bajo alerta
Las provincias incluidas en la ampliación de alerta verde son:
- Santiago Rodríguez
- Dajabón
- Puerto Plata
- San Cristóbal
- Santiago
- Provincia Santo Domingo
- Distrito Nacional
Además, el COE señaló que las condiciones climáticas también podrían impactar otras zonas del país, entre ellas San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monte Plata, Barahona, Valverde, Espaillat, La Vega y Monseñor Nouel, especialmente en el litoral costero caribeño, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Qué significa la alerta verde
La alerta verde es el nivel de advertencia que se activa cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población. No implica una emergencia inmediata, pero sí exige atención y precaución por parte de los residentes en zonas vulnerables.
Recomendaciones para la población
Las autoridades piden a la ciudadanía extremar las precauciones, en particular a quienes viven cerca de ríos, arroyos y cañadas. Entre las medidas sugeridas:
- No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.
- Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
- Mantenerse informado a través de los organismos de protección civil.
- Ante cualquier emergencia, comunicarse al 809-472-0909, al 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.
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