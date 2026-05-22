El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé para este fin de semana las primeras proyecciones para Santo Domingo, ya que es fundamental seguir de cerca el pronóstico del tiempo para evitar sorpresas.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima el fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana?

Las condiciones meteorológicas para los próximos días muestran un escenario inestable, con alta probabilidad de lluvias durante el dia. A continuación, el detalle día por día:

Sábado 23 de mayo: Temperatura y estado del cielo

Para el primer día del descanso, se espera:

Mañana: Una temperatura mínima de 23°C con cielo nubes.

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Tarde/Noche: La máxima llegará a los 29°C. El viento soplará desde el norte, lo que podría generar viento leve a moderado.

¿Lloverá el sábado?: La probabilidad de precipitaciones es del 100%

Domingo 24 de mayo: ¿Se mantiene el buen tiempo?

El cierre del fin de semana en Santo Domingo se presentará con:

Máxima: 27 °C.

°C. Mínima: 22 °C.

°C. Estado del tiempo: Se prevé una jornada lluvia ligera. Ideal para actividades bajo techo o con plan alternativo.

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Mantente informado sobre el clima hoy, el tiempo de mañana y el pronóstico del tiempo para toda la semana en la sección de clima

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

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¿Qué dice Meteorología y el COE para el clima?

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

¿Cómo es el clima en la Santo Domingo?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas : oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

: oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa : mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca : diciembre–abril.

Temporada ciclónica : de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre.

: de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre. Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.

Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

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