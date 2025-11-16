El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), incremento a seis el número de provincias en alerta verde, debido a las lluvias que estará provocando un sistema frontal y una vaguada.
Explicó que de acuerdo al boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), en horas de la tarde los remanentes nubosos asociados a un sistema frontal ubicado sobre el Canal de la Mona y una vaguada en superficie, incrementará la nubosidad para que se produzcan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, las provincias Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, La Altagracia y Samaná, están en alerta verde.
Tornado en Mao
En cuanto al tornado en Mao, la Cruz Roja Dominicana informó que el evento de corta duración en el municipio afectó severamente los sectores Motocross, Villa Olímpica y María Auxiliadora.
El fenómeno provocó daños estructurales en viviendas, caída de árboles, obstrucción de vías y afectación a un centro comunitario. Los sectores afectados fueron: Sector Motocross con 12 viviendas afectadas, 10 con techos desprendidos totalmente y una vivienda
agravada por caída de árbol. También, tres viviendas adicionales afectadas por árboles derribados.
En barrio Villa Olímpica 18 viviendas afectadas, sector María Auxiliadora un Centro INAIPI afectado y 10 viviendas con daños.
La Dirección de Socorro y Gestión de Riesgo, a través del Departamento de Socorro y Emergencias, ha movilizado 30 kits de higiene provenientes de los recursos pre-posicionados en el municipio de Esperanza, con el propósito de brindar apoyo inmediato a las familias afectadas en el sector Motocross y otras áreas impactadas.
