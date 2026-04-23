Ágora reafirma su compromiso con la sostenibilidad al presentar los resultados de su gestión ambiental, destacando una reducción del 12 % en el consumo de energía eléctrica y un ahorro del 4 0% en el uso de agua durante 14 años de operaciones.

El centro comercial ha logrado reciclar 4,246,071 libras de desechos, evitando que estos lleguen a vertederos del país y contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Estos esfuerzos han permitido, además, evitar la emisión de 793,668 metros cúbicos de CO2.

Desde su apertura en agosto de 2012 hasta marzo de 2026, el centro comercial ha implementado acciones sostenibles que impactan directamente en la eficiencia de sus operaciones.

Estos fueron sus logros ambientales

25,488 árboles maduros salvados, capaces de producir oxígeno para más de 89,704 personas.

Ahorro de 1,645,136 kWh de energía en procesos productivos con materiales reciclados.

Reducción de 13,502,484 galones de agua, equivalentes a 20.5 piscinas olímpicas.

Disminución de 10,995 metros cúbicos de residuos en vertederos.

Ahorro de 6,678 barriles de petróleo.

Reducción equivalente a más de 3,334 camiones de basura.

En términos energéticos, el ahorro acumulado asciende a 28,383,257.66 kWh, equivalente a más de 2,180 millones de bombillos de 13 watts encendidos durante una hora.

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En cuanto al recurso agua, el centro comercial ha logrado un ahorro de 810,329 metros cúbicos, volumen comparable al consumo de 324 piscinas olímpicas, reflejando una gestión responsable de este recurso vital.

“Como parte de nuestra estrategia de ciudadano corporativo y siendo la sostenibilidad un eje transversal, impulsamos iniciativas que fomentan la educación ambiental y promueven cambios en el estilo de vida de la población”, destacó Cony Taveras, directora comercial de Ágora.

Asimismo, el Centro de Acopio ha permitido fortalecer la participación ciudadana en estas iniciativas, promoviendo una cultura de reciclaje responsable.

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