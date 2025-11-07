Mel Rojas Jr. disparó un grand slam, productor de cuatro carreras, y los Tigres del Licey frenaron el avance de las Águilas Cibaeñas, a quienes derrotaron este jueves 7-1, para terminar con una cadena de seis derrotas consecutivas en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los Tigres (5-7), quienes antes del partido de este jueves anunciaron que dejaron libre a los lanzadores Jairo Asencio, Juan Then y Lisalverto Bonilla, así como al coach Anderson Hernández, mostraron un mejor desempeño con hombres en las bases y un dominio de su picheo, para conquistar su primer triunfo en sus últimos siete partidos y situarse en el cuarto lugar del torneo.

Las Águilas (9-2), quienes tienen el mejor registro de la temporada, vieron detener una racha de siete triunfos al hilo y sufrieron su segunda derrota en lo que va de campaña.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Tigres tomaron la delantera en la misma primera entrada, cuando Gustavo Núñez anotó por movimiento ilegal del lanzador estadounidense Randy Wynne.

Las Águilas (1-1) igualaron el marcador en el quinto acto por elevado de Raynel Delgado, con el cual Emmanuel Rodríguez avanzó hasta el plato.

Los felinos desataron su ataque en el cierre de ese quinto capítulo, cuando lograron colocar cinco anotaciones en el marcador, la primera de ellas por error en tiro del lanzador nicaragüense Oscar Rayo en toque de Domingo Leyba, lo que aprovechó Cristhian Adames para pisar la goma.

Las restantes cuatro anotaciones de la quinta entrada, llegaron por jonrón de Rojas Jr., quien depositó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo con las bases llenas, frente a los envíos de Rayo.

Los dirigidos por Gilbert Gómez sumaron otra anotación en la sexta, por indiscutible de Leyba, que nuevamente arrastró a Adames hasta el plato.

El estadounidense Cameron Gann lanzó las primeras 3.1 entradas, de apenas un imparable y dos ponches sin carreras por los Tigres, dando paso al cuerpo de relevo de los felinos.

Los Tigres, quienes enviaron a ocho lanzadores al montículo durante el encuentro, tuvieron como ganador a Michael Feliz (1-0), quien completó un capítulo con una anotación permitida y un ponche.

La derrota por las Águilas fue para Rayo (1-1), quien en dos tercios de entrada permitió cinco vueltas, tres de ellas limpias.

Para este viernes, los Tigres reciben a los Toros del Este en Santo Domingo, mientras las Águilas jugarán ante los Gigantes del Cibao en Santiago y los Leones del Escogido visitarán a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más