República Dominicana ganó 3-1 a la anfitriona Costa Rica (25-20, 25-13, 23-25, 25-11) y avanzó invicta a las semifinales del Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17 2025 que se disputa en la capital costarricense.
Destacó la dominicana Mondesi con una cosecha de 29 puntos.
El sexteto dominicano perdió un único set ante Costa Rica luego de que cosechó victorias en sets corridos 3-0 sobre Canadá (25-23, 25-22, 25-21) y luego ante Surinam (25-13, 25-8 y 25-13).
El torneo se disputa en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica.
