Los Tigres del Licey despidieron este jueves al lanzador Jairo Asencio, dueño del récord de partidos salvados en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), confirmó el gerente general del conjunto azul, Audo Vicente.

Vicente informó que junto a Asencio, fueron dejados en libertad los también lanzadores Juan Then y Lisalverto Bonilla, además del entrenador del cuadro interior Anderson Hernández.

El despido de Asencio y estos otros miembros del club se produce en momentos en los que los Tigres han perdido seis juegos consecutivos y ocupan el último lugar en la tabla de posiciones del campeonato invernal dominicano con marca de 4-7.

En este espacio de la temporada, Asencio había registrado un promedio de carreras limpias permitidas de 9,82 en seis presentaciones, en las que terminó con marca de 1-1.

Asencio, quien completó 3,2 entradas, con dos ponches en sus seis apariciones con los Tigres, no contó con el mejor respaldo de la defensa del conjunto azul, ya que de las siete carreras que le anotaron, solo cuatro fueron limpias.

En su carrera en el béisbol dominicano, Asencio ha logrado rescatar 218 juegos, sumando entre ellos la serie regular, semifinal y serie final.

En este recorrido, el veterano lanzador de 42 años, cuenta con porcentaje de efectividad de 2,56 en 407 partidos, en los que ha completado 404,1 entradas, con 363 ponches, además de 18 victorias y 26 derrotas.

Asencio también es el líder de salvamentos en la historia de la Serie del Caribe, con un total de 10

En la pasada campaña, Asencio mostró una disminución en su dominio desde el montículo, lo que lo llevó a perder el puesto de cerrador del equipo.

