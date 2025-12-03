Cristhian Adames remolcó tres carreras y fue la figura para los Tigres del Licey que dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao, al vencerlos 5-4 este martes en el torneo de la Liga de Béisbol de República Dominicana.

Antes de su batazo ganador en la novena entrada, Adames bateó un doble de dos carreras y luego anotó para empatar las acciones a 3-3 en el sexto inning.

Previo al hit de Adames, en el octavo acto, Emilio Bonifacio tomó un elevado en el jardín derecho y retiró en el plato a José Torres para completar una doble eliminación, con la cual evitó que los Gigantes tomaran la delantera en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

En el cierre de la octava entrada, los Tigres se fueron delante en una jugada que tuvo que ser revisada, en la que el receptor Kenny Piper cometió interferencia, lo que permitió anotar a Mel Rojas Jr., pero los visitantes respondieron con otra carrera en el noveno, por hit de Marco Hernández, lo que preparó el escenario para el hit ganador de Adames.

Por los Tigres también anotaron Luis Barrera y Gustavo Núñez, mientras que la victoria fue para Jean Carlos Mejía, a quien le anotaron una por error de la defensa en un inning.

Deyvison de los Santos y Samad Taylor anotaron y empujaron una carrera y Gary Sánchez produjo una por los Gigantes, quienes tuvieron como lanzador derrotado a Anderson Pilar, a quien le anotaron en una oportunidad en un tercio de entrada.

ÁGUILAS 0-6 LEONES

El estadounidense Travis Lakins permitió solo dos hits en cinco entradas sin anotaciones y ponchó a cinco, mientras su compatriota Chadwick Tromp pegó un jonrón de dos carreras para que los Leones del Escogido vencieran a las Águilas Cibaeñas en su visita al estadio Cibao, de Santiago.

Junior Lake anotó tres carreras y Héctor Rodríguez produjo dos para los Leones, quienes obtuvieron la victoria en el primer juego de Ramón Santiago como mánager, tras el despido del puertorriqueño Alex Cintrón.

Leody Taveras, Webster Rivas y Wilmer Difó pegaron un indiscutible cada uno por las Águilas.

La derrota fue para el norteamericano Drew Parrish (1-1), a quien le anotaron dos carreras en 3.1 entradas.

ESTRELLAS 1-6 TOROS

Eloy Jiménez remolcó dos carreras y Félix Reyes anotó e impulsó una para comandar el ataque de los Toros del Este, quienes sumaron su tercera victoria consecutiva al superar a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Gilberto Celestino y Jeimer Candelario también anotaron y remolcaron una por los Toros, quienes tuvieron como ganador al estadounidense Aaron Leasher, quien trabajó 1.2 entradas sin que le pisaran el plato.

Wilin Rosario pegó jonrón y produjo la única anotación de las Estrellas, quienes perdieron su primer partido desde que Carlos Paulino tomó el puesto de mánager.

El panameño James González perdió el encuentro, tras permitir cuatro anotaciones en dos tercios de entrada por los paquidermos.

Luego de la jornada de este martes, las Águilas (23-8) continúan en primer lugar, seguido de los Toros (17-15), mientras Estrellas (15-19), Tigres (14-18) y Leones (14-18) mantienen un empate virtual en la tercera posición, a solo medio juego de los Gigantes (13-18).

