Los Leones del Escogido, que comparten con los Tigres del Licey el último lugar de la tabla de posiciones de la LIDOM, despidieron a su mánager, el puertorriqueño Alex Cintrón, y también al instructor de lanzadores, Wellington Cepeda.

Ambas novenas de Santo Domingo se mantienen, no obstante, a solo medio juego de los Gigantes del Cibao, quienes ocupan la cuarta y clasificatoria posición a la postemporada del torneo, cuando a la serie regular le restan una veintena de partidos.

"Hemos concluido con el mayor respeto nuestra relación laboral con Cintrón y Cepeda. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos y su profesionalismo durante su tiempo con nosotros", declaró el gerente general de los Leones, Carlos Peña.

Cintrón se convirtió en el segundo entrenador en ser despedido en lo que va del torneo, junto a Fernando Tatis, quien fue cesado por las Estrellas el pasado viernes.

El equipo de los Leones también informó que Ramón Santiago, quien se desempeñaba como coach de banca, asume el puesto de dirigente de manera interina tras la salida de Cintrón.

Santiago, quien tiene experiencia como coach de Grandes Ligas, se desempeñó este verano como mánager de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol.

En el caso de Cepeda, será sustituido por Hatuey Mendoza, quien fungía como asistente del entrenador de picheo en el equipo escarlata.

"Hemos nombrado como mánager interino a Santiago, quien cuenta con vasta experiencia tanto como jugador de Lidom como en las Grandes Ligas, no solamente en el terreno, sino también como instructor. Mendoza asumirá la cabeza del picheo y creemos mucho en los aportes que puede hacer con su buena trayectoria", precisó Peña.

El despido de Cintrón se produce luego de que la noche del domingo los Leones dejaran escapar una ventaja de cuatro carreras en la novena entrada y terminaran perdiendo 5-6 ante las Estrellas Orientales.

En ese noveno inning, las Estrellas anotaron cinco carreras, coronados por un grand slam conectado por Emmanuel Valdez que le dio la vuelta al marcador.

En su labor frente a los vigentes campeones del béisbol dominicano, Cintrón no pudo sacar adelante al equipo en juegos por margen mínimo, cayendo en nueve de los diez encuentros que fueron definidos por una carrera, como ocurrió la noche del domingo.

