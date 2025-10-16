Los Tigres del Licey vencieron 4-3 a los Leones del Escogido este miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en un partido que marcó el inicio de la temporada de béisbol invernal dominicano y que se definió en entradas extras.

En la parte baja de la segunda entrada, los añiles fabricaron la primera anotación del juego ante el abridor escarlata Grant Gavin con un sencillo remolcador de Domingo Leyba al central, llevando hasta el plato a Griffin Conine que anclaba en la antesala.

El partido se decidió en el cierre de la décima entrada con un lanzamento desviado del relevo de los Leones que permitió que entrara en carrera para el triunfo de los añiles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los melenudos empataron las acciones en el cuarto acto contra César Valdez, luego de un doble de Alexander Canario al jardín izquierdo, seguido de un indiscutible empujador al bosque derecho por parte de Franchy Cordero.

Los locales volvieron a tomar la ventaja en el quinto capítulo con un imparable de Gustavo Núñez al prado izquierdo frente a Phillips Valdez (0-1) cuando Leyba corría en segunda.

En el noveno, Yamaico Navarro recibió a Jean Carlos Mejía con un incogible al central para luego ser sustituido Carlos Jiménez como corredor emergente, quien de inmediato se estafó la intermedia y alcanzó la antesala con error en tiro del receptor Francisco Mejía. Un movimiento ilegal del lanzador llevó a Jiménez a la registradora con el empate.

Luis De los Santos inició el décimo como corredor fantasma en segunda, pasando a tercera con toque de Pedro Severino al lanzador y anotando con sencillo de Junior Lake al central. Sin embargo, los bengalíes igualaron la pizarra en la parte baja y colocaron corredores en posición anotadora, marcando la del desenlace con un lanzamiento salvaje de Henry Sosa que llevó a Gustavo Núñez a la goma desde la antesala.

Índigo Díaz (0-1) cargó con el revés luego de transferir a dos hombres y permitir dos rayitas en un tercio de entrada. El lanzador ganador fue Ulises Joaquín (1-0).

Por los rojos (0-1), Lake se fue de 5-2, con una empujada; Canario, de 4-1, con doble y anotada; Cordero, de 4-1, con una producida, y Jonathan Araúz, de 3-1, con doble y base por bolas. Por los añiles (1-0), Leyba bateó de 2-1, con una anotada, una impulsada y una transferencia, y Núñez, de 3-1, con una empujada y dos boletos.

Este jueves, el Escogido tendrá su primer partido como dueños de casa cuando enfrenten a las Estrellas Orientales a las 7:15 de la noche.

ÁGUILAS 4, GIGANTES 3

Alberto Rodríguez conectó un triple de tres carreras y las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-3 a los Gigantes, en el partido inaugural del campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, celebrado en el estadio Cibao y dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Rodríguez no comenzó en la alineación, pero en el sexto episodio el mánager Luis “Pipe” Urueta lo envió a batear de emergente, y el joven respondió limpiando las almohadillas para darle ventaja a los dueños de casa, que jamás perdieron el control del encuentro.

El lanzador ganador fue José Cuás (1-0), la derrota recayó en Raymind Guduan (0-1) y el salvamento fue para Hunter Bigge (1).

El abridor de las Águilas Cibaeñas, Devin Smeltzer trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits, una carrera, otorgó una base por bolas, ponchó a dos y golpeó a uno. Salió sin decisión.

Luego desfilaron por el montículo amarillo José Cuás (5), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los Gigantes inició Emilio Vargas, quien lanzó 4.2 episodios, aceptó tres imparables, sin permitir carreras, regaló dos boletos y ponchó a seis. También salió sin decisión.

Vargas fue relevado por Benoni Robles (5), Raymind Guduan (6), Joel César (6), Birling (7), Scott Engler (8) y Wilkin Ramos (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por el debutante Rayner Delgado, con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con dos cohetazos; Alberto Rodríguez, con el triple remolcador de tres carreras; y Stewart Berroa y Ángel Genao, con un sencillo cada uno.

Por los derrotados, Carlos Franco conectó un cuadrangular; Kevin Gutiérrez, un doble; y Gary Sánchez, Cooper Johnson y Carlos Jorge, un sencillo cada uno.

ESTRELLAS 6, TOROS 3

Las Estrellas se anotaron su primera victoria de la temporada de béisbol otoño-invernal 2025-2026 al derrotar 6-3 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Rodolfo Castro fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al conectar de cuadrangular y remolcar cinco carreras. El jonrón de Castro fue productor de las primeras tres carreras en el segundo episodio para los dirigidos por Fernando Tatis, mientras que en la cuarta empujó otras dos con sencillo.

El norteamericano Josh Lester también se fue para la calle por las Estrella, que la temporada pasada ganó la serie particular ante sus vecinos de la región Este 9-1.

En la séptima entrada, los Toros tomaron una rebelión. Con las bases llenas y dos outs, Félix Reyes conectó rodado por la primera y la jugada fue a revisión, pero la misma fue decretada out y así cerrar el episodio.

La victoria fue para Esmil Rogers (1-0), quien lanzó cinco entradas de cinco hits, dos carreras (ambas limpias), una transferencia y seis ponches. El revés fue para Matt Demordy (0-1), con actuación de tres episodios, seis imparables, seis carreras y dos bateadores abanicados.

Las Estrellas enfrentan este jueves a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 de la noche.

Además de Rogers, también pasaron por el montículo Diego Castillo (6), Enoli Paredes (7), Gerónimo Franzuá (7), Carlos Belén (8) y Patrick Weigel (9).

En tanto, Demordy fue escoltado por Jesús Liranzo (4), Jarlín García (5), Gerson Moreno (5), José Adames (6), Franklin Kilomé (7), José Manuel Fernández (8) y Wandisson Charles (8).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más