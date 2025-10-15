Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron este martes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee y se colocaron a dos triunfos de regresar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, en un partido con un jonrón del dominicano Teóscar Hernández.

"Es una pequeña ventaja volver a casa con las dos victorias", manifestó Teóscar Hernández. "Sé que los fánaticos del Dodger Stadium esperaban por esto, pero vamos a ir un juego a la vez".

El japonés Yoshinobu Yamamoto fue la figura de la noche en Milwaukee al convertirse en el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años.

Este martes, los aficionados de Milwaukee se ilusionaron con un desenlace distinto cuando la joya venezolana Jackson Chourio conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Yamamoto.

Tras el primer jonrón "me sentí arrepentido", afirmó el japonés a través de un traductor. "Pero reinicié mi mente y simplemente me concentré en ejecutar mis propios lanzamientos".

"Establecí mi ritmo y en cierto modo dicté el tempo y el ritmo del juego, así que eso fue genial", se felicitó.

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, realiza un lanzamiento durante el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field en Milwaukee, Wisconsin, el 14 de octubre de 2025. (The Yomiuri Shimbun) (Foto de Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun vía AFP)

Los campeones vigentes dominan por un global de 2-0 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con ambas victorias logradas en la cancha de los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular.

De esta forma los Dodgers pueden superar la eliminatoria, al mejor de siete partidos, frente a su público en los duelos del jueves, viernes y, de ser necesario, sábado.

En la Liga Americana, los Marineros de Seattle también dominaron por 2-0 a los Azulejos de Toronto con dos victorias a domicilio.

Con solo 21 años, Chourio suma cuatro cuadrangulares en playoffs, igualando el récord de la franquicia que compartían su compatriota Orlando Arcia y el estadounidense Prince Fielder.

Sus cuatro vuelacercas, logradas en apenas 10 partidos de eliminatorias, solo están por detrás de los cinco logrados por el dominicano Juan Soto entre jugadores menores de 22 años.

Yamamoto, cuya última apertura fue el 8 de octubre ante los Filis, se recuperó rápidamente del golpe y no se movió del montículo en el resto del partido, finalizando con un total de tres hits y una base por bolas cedidas y siete rivales ponchados.

El dominicano José Lima fue el último lanzador de los Dodgers en jugar un partido completo de playoffs en 2004.

En ataque, los Dodgers respondieron al batazo de Chourio con otro jonrón del dominicano Teóscar Hernández en la segunda entrada. Hernández, que suma cuatro cuadrangulares en estos playoffs, dio inicio a una dura noche para su compatriota Freddy Peralta.

En la misma entrada, el abredor de Milwaukee concedió un doble del cubano Andy Pages para que el puertorriqueño Kiké Hernández diera la primera ventaja a los Dodgers.

En el sexto capítulo, el veterano Max Muncy pegó otro jonrón frente a Peralta, que se retiró a continuación después de permitir un total de cinco hits.

De nuevo Kiké Hernández, tras un sencillo del japonés Shohei Ohtani en la séptima entrada, y Will Smith, aprovechando otro hit de Tommy Edman en la octava, completaron el contundente triunfo de los visitantes.

