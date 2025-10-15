Este miércoles inicia el Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2025-2026 con inicio con la celebración de tres partidos, a partir de las 7:30 p.m., en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.
En ese orden, Los Leones del Escogido visitarán a los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao van a casa de las Águilas Cibaeñas, mientras que, las Estrellas Orientales reciben a los Toros del Este.
El calendario oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) cuenta con 14 fechas libres, sin incluir los habituales tres días de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).
La ronda regular acabaría el 23 de diciembre con dos juegos programados en Santo Domingo y Santiago.
