El italiano Jannik Sinner ha recuperado el número uno de la clasificación mundial de tenis tras ganar este domingo su quinto Masters 1.000 en París, triunfo gracias al cual rebasa al español Carlos Alcaraz, que cayó en la capital francesa en su primer partido.

Sinner, que levantó su quinto título del año y el 23 de su carrera, inicia su semana 66 al frente de la lista de la ATP, pero Alcaraz volverá a recuperar el próximo lunes el número uno. Para acabar la temporada como número uno el español necesita ganar al menos tres partidos en las Finales de Turín sin depender de los resultados del italiano.

Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el transalpino continúa su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada y en un año en el que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje, suma dos Grand Slam, un Masters 1.000 y dos títulos más.

El italiano comanda la tabla con 11.500 puntos tras sumar 1.000 con esta victoria, en tanto que Alcaraz acumula 11.250 tras perder 90 esta semana. Se mantiene el podio el alemán Alexander Zverev con 5.560 tras perder 600.

Esto permite que se le acerque al germano el estadounidense Taylor Fritz (4.735), cuarto por delante del serbio Novak Djokovic (4.580), mientras que el también norteamericano Ben Shelton (3.970) arrebata la sexta plaza al australiano Alex de Miñaur (3.935).

El canadiense Felix Auger-Allassime, finalista en París, sube dos posiciones y se instala octavo con 3.845, al superar al italiano Lorenzo Musetti (3.685) y al noruego Casper Ruud (3.235), que cierra el 'top 10′.

El español Alejandro Davidovich sube una plaza y es decimocuarto con 2.635, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo se mantiene vigésimo primero con 2.085 y el brasileño Joao Fonseca progresa cuatro lugares y es vigésimo cuarto (1.665).

RIYADH, SAUDI ARABIA. NOVEMBER 2, 2025: Aryna Sabalenka gana a Jasmine Paolini en Riyadh, Saudi Arabia, on November 2, 2025. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP) Sabalenka, inamovible número 1 La bielorrusa Aryna Sabalenka se mantiene como firme número uno de la clasificación de la WTA, en tanto que la canadiense Victoria Mboko, que ganó a la española Cristina Bucsa en la final del torneo de Hong Kong, accede por primera vez en su carrera al 'top 20′ al instalarse en la decimoctava posición. Sabalenka encabeza la lista con 8.870 puntos por delante de la polaca Iga Swiatek (8.195) y de la estadounidense Coco Gauff (6.563), que completan un podio de una tabla sin cambio alguno hasta la situación de Mboko. Paula Badosa, que está ausente de las pistas, es vigésima quinta con 1.676 puntos, Jessica Bouzas cuadragésima segunda con 1.262 y Bucsa asciende al puesto 54 (1.098) tras subir catorce. La colombiana Emiliana Arango baja al puesto 48 (1.178) y su compatriota Camila Osorio continúa en el 80 (874), en tanto que la argentina Solana Sierra sigue en el 67 (966) y la mexicana Renata Zarazúa retrocede al 82 (851).

