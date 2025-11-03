La jornada de la NBA arrojó las primeras derrotas de Chicago Bulls y San Antonio Spurs y dejó a los OKC Thunder como únicos invictos.

Tras regresar el pasado viernes con 44 puntos y doce rebotes en la victoria contra los Memphis Grizzlies, Doncic volvió a llevar de la mano a los Lakers, que siguen sin poder contar con LeBron James.

A la espera de que King James se recupere de sus problemas de ciática y arranque su temporada número 23 en la NBA, Doncic sigue luciendo números espectaculares.

Antes del triple doble contra los Heat, al que añadió tres robos, había metido 43, 49 y 44 puntos.

Su gran actuación en Los Ángeles opacó la noche de Jaime Jáquez, protagonista con 31 puntos (11 de 16 en tiros), ocho rebotes y cuatro asistencias saliendo del banquillo.

Los Lakers tienen un balance de cinco victorias y dos derrotas, mientras que los Heat suman tres triunfos y tres derrotas.

Se rompe la racha de Bulls y Spurs

Los Knicks vengaron la derrota sufrida el pasado viernes en el United Center de Chicago y hundieron a los Bulls en el Madison Square Garden con un festival de triples (20).

Jalen Brunson dirigió la victoria con 31 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns selló un doble doble de veinte puntos y quince rebotes para reactivar a los Knicks del nuevo técnico Mike Brown, que venían de tres derrotas seguidas.

Los Bulls, en los que Josh Giddey firmó un triple doble de 23 puntos, doce rebotes y doce asistencias, perdieron por primera vez tras comenzar con cinco triunfos.

También sufrieron su primer revés los Spurs de Wembanyama, tras cinco victorias, doblegados por los Phoenix Suns. Devin Booker firmó un recital con 28 puntos (10 de 15 en tiros) y trece asistencias para los de Arizona, que sumaron su segundo triunfo seguido.

Wembanyama, que fue protagonista de un espectacular arranque de temporada, no pasó de los nueve puntos (4 de 14 en tiros), nueve rebotes y cuatro tapones.

Los campeones, únicos invictos

Los Thunder igualaron el gran arranque de la temporada pasada con un monólogo frente a los New Orleans Pelicans (137-106), una vez más al ritmo de un Shai Gilgeous Alexander de 30 puntos, dos rebotes y siete asistencias.

Las bajas de Jalen Williams, Chet Holmgren y Luguentz Dort no frenaron a OKC, que acabó con ocho jugadores con dobles dígitos y con una aportación de 53 puntos de su banquillo.

El pívot Isaiah Hartenstein brilló con un doble doble de catorce puntos, catorce rebotes y ocho asistencias, Aaron Wiggins firmó quince puntos (3 triples) y Jaylin Williams selló doce, con cuatro triples, contra unos Pelicans que perdieron los seis partidos jugados.

Derrotas para Jordi Fernández y Santi Aldama

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron el sexto partido de seis disputados, al caer 105-129 en casa ante los Philadelphia 76ers y los Grizzlies de Santi Aldama se rindieron ante los Raptors (117-104).

Los Nets no pudieron contra unos Sixers huérfanos de Joel Embiid, en los que Kelly Oubre brilló con 29 puntos y Tyrese Maxey aportó 26 puntos. Philly lleva cinco victorias en seis encuentros.

Tampoco pudo celebrar Santi Aldama, cuyos Grizzlies cayeron en su visita a los Raptors. Lo hicieron sin Ja Morant, suspendido un partido por su franquicia por conducta perjudicial hacia el equipo.

Aldama consiguió quince puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en 28 minutos saliendo del banquillo para los Grizzlies, que perdieron tres de sus últimos cuatro partidos.