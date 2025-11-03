Sánchez (2-0) lanzó seis entradas de una carrera y ponchó a cinco bateadores para los Toros (5-5), quienes con esta victoria colocaron su récord en .500 en lo que va de temporada.

El colombiano Gustavo Campero pegó un jonrón y anotó dos carreras, Rafael Lantigua también sacó la pelota del parque y remolcó dos vueltas, y Bryan de la Cruz produjo dos vueltas por los taurinos, quienes estuvieron de visita en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Las Estrellas (4-7), quienes cayeron por su séptimo juego consecutivo, tuvieron a Euribiel Ángeles con cuadrangular y dos remolcadas, como su principal hombre a la ofensiva.

La derrota por las Estrellas fue para Enny Romero (0-1), quien completó cinco capítulos de dos carreras.

TIGRES 5-10 LEONES

Yamaico Navarro y Alexander Canario remolcaron dos vueltas y anotaron una carrera cada uno para encabezar la victoria de los Leones del Escogido ante los Tigres del Licey.

El cubano César Prieto y Franchy Cordero sumaron dos carreras y Junior Lake anotó e impulsó una anotación por los escarlatas (5-5), quienes pasaron a ocupar la segunda posición del campeonato local.

Luis Santos (1-0) ponchó a dos bateadores en una entrada sin anotaciones y se acreditó la victoria de los dirigidos por el puertorriqueño Alex Cintrón.

El norteamericano Armando Álvarez conectó un grand slam y fue el más destacado en la ofensiva por los Tigres (4-5), quienes perdieron su cuarto encuentro consecutivo.

Al relevista Ulises Joaquín (1-1) le anotaron tres carreras por error y fue el derrotado por el conjunto azul.

Suspendido por lluvia

El partido que disputarían las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao fue suspendido debido a las lluvias caídas en el terreno del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Para este lunes, las Estrellas visitarán a los Gigantes en San Francisco de Macorís y los Tigres enfrentan a las Águilas en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.