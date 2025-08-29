El estadounidense Kyle Schwarber, cañonero de los Filis de Filadelfia, se convirtió el jueves en el jugador número 21 de las Grandes Ligas de béisbol en pegar cuatro jonrones en un partido.

En una actuación demoledora, Schwarber impulsó un total de nueve carreras de los Filis en la paliza 19×4 ante los Bravos de Atlanta.

Ante el incrédulo público del Citizens Bank Park, el estadounidense sacó del parque en la primera, cuarta, quinta y séptima entrada. Los dos últimos batazos fueron jonrones de tres carreras.

En total Schwarber suma 49 cuadrangulares este año, pisándole los talones al líder de Las Mayores, Cal Raleigh (Seattle), que tiene 50.

Esta temporada, las Grandes Ligas ya habían registrado otros dos partidos con un póker de jonrones, un cargo del venezolano Eugenio Suárez para los D-backs en abril y de Nick Kurtz para los Atléticos en julio.

Antes de esta campaña, las Mayores no registraban un partido así desde 2017.

Dentro de la franquicia de los Filis, Schwarber es el cuarto en lograr esta gesta después de Mike Schmidt (1976), Chuck Klein (1936) y Ed Delahanty (1896).

Otros resultados

Los Yanquis de Nueva York encadenaron su quinta victoria seguida al vencer 10×4 a los Medias Blancas de Chicago con cuadrangulares de Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham.

Con esta producción, los Yanquis igualaron el récord de más jonrones de un equipo en un lapso de 10 juegos, con 33, los mismos que los Medias Rojas en 1977, los Bravos en 2006 y los Dodgers en 2019.

Sus vecinos Mets cayeron en Queens por 10×4 ante los Marlins de Miami. El dominicano Juan Soto, la estrella local, logró una carrera y una base por bolas en sus cuatro turnos al bate mientras su compañero Pete Alonso compuso dos hits y empujó dos carreras.

