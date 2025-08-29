La bahreiní Salwa Eid Naser sorprendió en la final de los 400 metros lisos de la Liga Diamante en Zurich (Suiza) a la principal favorita, Marileidy Paulino, y acabó con el reinado de la dominicana en la competición en la que pretendía lograr su cuarta victoria consecutiva.

Naser, de 27 años, paró el crono en 48.70, récord del mitin, y logró la victoria por delante de Marileidy Paulino, que, pese a llegar con 48.81 como mejor marca de la temporada, sabía que tenía que mejorar ese registro para poder ganar.

La dominicana no pudo rebasar esa marca y, en Zurich, fue segunda con 49.23, quedándose sin revalidar los 'diamantes' ganados en 2022, 2023 y 2024.

"Me siento bien pero mis piernas me han fallado, y eso es todo lo que puedo decir. Sin duda, sigo en el buen camino para el Mundial de Tokio y mi plan es ir a un campo de entrenamiento allí mismo. Salma ha hecho una carrera brillante hoy así que enhorabuena por la victoria y por el trabajo que ha estado haciendo", dijo Paulino, al acabar la carrera.

Con su victoria, Naser también sumó su tercer 'diamante' en los 400 metros tras los triunfos de 2018 y 2019.

"Esto me da mucha confianza en mí misma porque después de las últimas competiciones lo necesitaba. He aprendido algo de las competiciones anteriores. Solo tenía que correr porque no tenía nada que perder. Simplemente hice todo lo posible por terminar con fuerza. Esto es lo que necesitaba antes de Tokio", comentó Naser.

La cuarta en la final de Zurich fue la chilena Martina Weil, que, con 49.72, hizo récord nacional.

