El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del Distrito Nacional expresó su respaldo a la emisión postal oficial presentada por el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) en honor a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 e instó a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa a apoyar la celebración del evento.

El secretario general del gremio, Mario Antonio Lara Valdez, destacó que la iniciativa constituye un importante aporte a la promoción del deporte, la identidad nacional y el orgullo dominicano. “En nombre del Sindicato de Trabajadores de la Prensa del Distrito Nacional, apoyamos esta iniciativa del Instituto Postal Dominicano. Vamos a respaldar este esfuerzo y aquí estamos junto a la mascota oficial que simboliza nuestro país y nuestro sabor”, manifestó durante la actividad.

La presentación de la emisión postal fue encabezada por el director general de Inposdom, Erick Guzmán, y el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, como parte de los aportes institucionales para la celebración del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La colección filatélica conmemorativa resalta elementos representativos de la justa deportiva y de la cultura dominicana, convirtiéndose en un símbolo de promoción nacional e internacional de un evento que reunirá a miles de atletas de Centroamérica y el Caribe.

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Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año, consolidando a la República Dominicana como sede de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la región.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más