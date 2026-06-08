Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a más de 6,000 atletas de 37 países y territorios de la región, convirtiéndose en uno de los eventos multideportivos más importantes del continente.
El magno evento deportivo se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y contará con competencias en 40 deportes y 56 disciplinas, distribuidas en distintas sedes de República Dominicana.
Como país anfitrión, República Dominicana recibirá a delegaciones de Centroamérica y el Caribe que competirán durante más de dos semanas en busca de medallas y de un lugar en la historia del deporte regional.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el evento multideportivo más antiguo del continente y constituyen una plataforma fundamental para el desarrollo de atletas que posteriormente representan a sus países en Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.
Los 37 países y territorios participantes
Las delegaciones confirmadas para Santo Domingo 2026 son:
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Guadalupe
Guayana Francesa
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Una fiesta deportiva para toda la región
La edición de Santo Domingo marcará el regreso de los Juegos a suelo dominicano luego de más de medio siglo. La capital dominicana fue sede por primera vez en 1974 y ahora volverá a recibir a los mejores atletas de la región en una edición que promete dejar un importante legado deportivo y de infraestructura.
Además de las competencias, los Juegos impulsarán el turismo, la economía y la promoción internacional del país, mientras miles de visitantes llegarán para acompañar a sus selecciones nacionales.
Con más de 6,000 atletas, cientos de entrenadores y oficiales, y miles de voluntarios involucrados en la organización, Santo Domingo 2026 se prepara para convertirse en el principal escenario deportivo de Centroamérica y el Caribe durante el verano de 2026.
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