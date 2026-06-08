Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a más de 6,000 atletas de 37 países y territorios de la región, convirtiéndose en uno de los eventos multideportivos más importantes del continente.

El magno evento deportivo se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y contará con competencias en 40 deportes y 56 disciplinas, distribuidas en distintas sedes de República Dominicana.

Como país anfitrión, República Dominicana recibirá a delegaciones de Centroamérica y el Caribe que competirán durante más de dos semanas en busca de medallas y de un lugar en la historia del deporte regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el evento multideportivo más antiguo del continente y constituyen una plataforma fundamental para el desarrollo de atletas que posteriormente representan a sus países en Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

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Los 37 países y territorios participantes

Las delegaciones confirmadas para Santo Domingo 2026 son:

Antigua y Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Bermudas

Colombia

Costa Rica

Cuba

Curazao

Dominica

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Islas Caimán

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Jamaica

Martinica

México

Nicaragua

Panamá

Puerto Rico

República Dominicana

Guadalupe

Guayana Francesa

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Sint Maarten

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Una fiesta deportiva para toda la región

La edición de Santo Domingo marcará el regreso de los Juegos a suelo dominicano luego de más de medio siglo. La capital dominicana fue sede por primera vez en 1974 y ahora volverá a recibir a los mejores atletas de la región en una edición que promete dejar un importante legado deportivo y de infraestructura.

Además de las competencias, los Juegos impulsarán el turismo, la economía y la promoción internacional del país, mientras miles de visitantes llegarán para acompañar a sus selecciones nacionales.

Con más de 6,000 atletas, cientos de entrenadores y oficiales, y miles de voluntarios involucrados en la organización, Santo Domingo 2026 se prepara para convertirse en el principal escenario deportivo de Centroamérica y el Caribe durante el verano de 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más