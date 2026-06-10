A poco más de un mes para el inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México se consolida como una de las grandes potencias de la región al encabezar el listado de atletas clasificados con 482 deportistas distribuidos en 37 disciplinas.

La delegación mexicana, que buscará extender su dominio histórico en el certamen, ya tiene asegurada una amplia representación en deportes como fútbol, béisbol, voleibol, hockey sobre césped, taekwondo, lucha, ciclismo, boxeo y tiro deportivo, entre otros.

Una delegación amplia y con aspiraciones al título

Entre las plazas obtenidas por México destacan 40 atletas en fútbol (femenino y masculino), 32 en hockey sobre césped, 30 en softbol, 24 en béisbol, 24 en voleibol, 24 en baloncesto y 24 en tiro deportivo.

También cuenta con una importante presencia en disciplinas como ciclismo de pista, esgrima, karate, lucha, taekwondo, canotaje, remo, halterofilia y gimnasia, lo que lo convierte en uno de los países con mayor capacidad para disputar medallas en diferentes escenarios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, todavía restan por definirse boletos en deportes como atletismo, natación, polo acuático, balonmano, baloncesto 3×3, judo, surf, tenis y vela, por lo que la delegación mexicana aún podría aumentar su número de clasificados antes del inicio de la justa.

Uno de los grandes dominadores de los Juegos

México llegará a Santo Domingo 2026 respaldado por una trayectoria histórica que lo ubica entre las grandes potencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La nación azteca ha conquistado 13 títulos generales, incluido el obtenido en San Salvador 2023, consolidándose como uno de los principales favoritos para volver a luchar por el primer lugar del medallero.

En el historial del magno evento deportivo, México acumula 4,252 medallas (1,523 de oro, 1,439 de plata y 1,290 de bronce), lo que lo convierte en el país con mayor cantidad total de preseas en la historia de la competencia. Sin embargo, el liderazgo del medallero histórico por oros corresponde a Cuba, que suma 1,919 títulos y encabeza la clasificación oficial de Centro Caribe Sports

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más