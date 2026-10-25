La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este domingo 25 de octubre con una cartelera de tres partidos correspondientes a la temporada 2026-2027 del béisbol invernal dominicano.

Los encuentros están programados para las 5:00 de la tarde, con partidos en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y La Romana.

La jornada ofrecerá nuevos enfrentamientos entre los seis equipos del campeonato, en una fase inicial de la serie regular en la que cada victoria puede influir en la clasificación.

Águilas y Licey se enfrentan en Santo Domingo

Las Águilas Cibaeñas visitarán este domingo a los Tigres del Licey, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

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El encuentro reunirá a dos de las franquicias de mayor tradición del béisbol dominicano, que buscarán sumar una victoria en la continuación de la serie regular.

Las Águilas intentarán aprovechar el compromiso para mejorar su posición en la tabla, mientras que los Tigres procurarán defender su condición de locales y avanzar en la lucha por los primeros puestos.

Estrellas y Gigantes juegan en San Francisco de Macorís

Las Estrellas Orientales visitarán a los Gigantes del Cibao a las 5:00 de la tarde, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El partido enfrentará a dos equipos que buscarán imponer su ritmo en un compromiso importante para sus aspiraciones en el campeonato.

Las Estrellas intentarán conseguir una victoria como visitantes, mientras que los Gigantes buscarán aprovechar su localía para sumar otro triunfo ante su afición.

Escogido y Toros se miden en La Romana

Los Leones del Escogido visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, también a las 5:00 de la tarde.

El conjunto escarlata buscará continuar su recorrido por la serie regular con una victoria fuera de casa, mientras que los Toros intentarán defender su estadio y sumar puntos importantes en la clasificación.

El enfrentamiento completa la cartelera dominical de la pelota invernal, con tres partidos que permitirán a los equipos continuar definiendo su posición en la temporada.

Partidos de LIDOM hoy, domingo 25 de octubre

– Águilas Cibaeñas vs. Tigres del Licey: 5:00 p. m., Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

– Estrellas Orientales vs. Gigantes del Cibao: 5:00 p. m., Estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís.

– Leones del Escogido vs. Toros del Este: 5:00 p. m., Estadio Francisco A. Micheli, La Romana.

Los aficionados pueden consultar el calendario, los resultados y las posiciones de la temporada en el portal oficial de "LIDOM" (https://lidom.com/).

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